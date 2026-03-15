Sean Penn gana Mejor Actor de reparto por Una batalla tras otra en los Premios Oscar 2026

Sean Penn ganó el premio a Mejor Actor de reparto por Una batalla tras otra en los Oscar 2026, que significa su tercera estatuilla en la historia de los premios, pues ya en 2003 y en 2008 había obtenido el galardón al Mejor Actor.

A través de los años, Sean Penn se ha consolidado como uno de los actores más reconocidos de su generación, quien en los Oscar 2026 competía contra otras personalidades como Jacob Elordi, Stellan Skarsgård o Benicio del Toro, con quien comparte créditos en Una batalla tras otra.

Sean Penn I thought gave the best performance in One Battle After Another and it has been baffling to me these past weeks that he hasn’t been in the conversation to win anything, thank you BAFTA for recognizing EXCELLENCE pic.twitter.com/wOnrguU0Va — Brian Rowe (@mrbrianrowe) February 22, 2026

En la cita de Paul Thomas Anderson, el actor da vida al Coronel Steven J. Lockjaw. Su personaje es descrito como un antagonista complejo y lleno de contradicciones, con toques extraños y sombríos, que busca pertenecer a grupos supremacistas blancos mientras codicia a mujeres negras.

Sean Justin Penn es un actor, activista, guionista, escritor, director de cine, productor de cine y político estadounidense nacido el 17 de agosto de 1960 en California.

Ha sido galardonado, entre otros, con dos premios Óscar por su interpretación en las películas Mystic River (2003) y Milk (2008). Comenzó su carrera como actor con una breve aparición en un episodio dirigido por su padre Leo Penn en la serie televisiva Little House on the Prairie (1974).

Sean Penn está en Ucrania grabando documental sobre invasión rusa ı Foto: Internet

Su debut en el cine fue con la cinta Taps, más allá del honor (1981). Además de su labor en el cine, es conocido por su activismo político y social, especialmente por su crítica hacia la Administración Bush, su amistad con los presidentes de Venezuela y Cuba, así como por su labor humanitaria en las secuelas del huracán Katrina en 2005 y el terremoto de Haití de 2010.

En el pasado, estuvo casado con la cantante Madonna y la actriz Robin Wright, con la cual tiene dos hijos. Actualmente, es considerado como uno de los actores más célebres y versátiles de su generación, debido a su habilidad interpretativa.