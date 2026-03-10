El VIDEO de niños quemando jerseys de Lionel Messi tras su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

Niños en Irán quemaron camisetas de Lionel Messi después de que el futbolista argentino visitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca junto con el resto de sus compañeros del Inter Miami, esto en medio del conflicto entre dicho país e Irán.

En redes sociales circulan videos de pequeños en Irán mientras arrojan al fuego camisetas del Barcelona y de Argentina con el dorsal de Lionel Messi. Uno a uno pasan al centro a quemar las playeras del rosarino, en señal de protesta por la reunión del sudamericano con Donald Trump.

🇮🇷🇺🇸🇦🇷 | Un video viral muestra a niños iraníes quemando sus camisetas de Lionel Messi tras la visita del Inter de Miami a la Casa Blanca. pic.twitter.com/TivI9wDSkA — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 8, 2026

Los videos de los niños iraníes quemando jerseys de Lionel Messi comenzaron a viralizarse momento después de que el campeón mundial en Qatar 2022 acudió con sus compañeros del Inter Miami a la Casa Blanca, donde saludó a Donald Trump y le entregó el trofeo de la MLS Cup 2025 que las Garzas conquistaron la campaña pasada.

Visita de Lionel Messi a Donald Trump genera polémica

La polémica no se hizo esperar inmediatamente después de que Lionel Messi y el resto de los futbolistas del Inter Miami acudieron a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Pulga es el ídolo de gente de todas las edades a nivel mundial por su talento en la cancha, motivo por el cual los niños en Irán reaccionaron así ante el encuentro entre el rosarino y el presidente estadounidense.

El video de niños iraníes quemando jerseys de Lionel Messi sucede en medio del tenso momento geopolítico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

¿Por qué Lionel Messi visitó a Donald Trump?

Es una tradición que el presidente de Estados Unidos reciba en la Casa Blanca a los equipos campeones de las ligas más importantes de aquel país.

Lionel Messi y sus compañeros del Inter Miami acudieron en calidad de campeones de la MLS. Sin embargo, la presencia del futbolista argentino fue duramente cuestionada, pues otros deportistas importantes se han negado a reunirse con Donald Trump.

El equipo femenil de hockey, además de los basquetbolistas LeBron James y Stephen Curry son algunos de los deportistas que se han negado a asistir a la Casa Blanca en el mandato de Donald Trump.

EVG