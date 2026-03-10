El Madrid y el City chocan por 5.a vez al hilo en Champions

Los octavos de final de la Champions League comienzan con revanchas de alto voltaje, equipos que ponen fin a largas ausencias en esta fase y la historia inspiradora del debutante Bodø/Glimt. El Paris Saint-Germain recibe a un Chelsea que el pasado julio impidió que el campeón de Europa pudiera coronarse en el Mundial de Clubes.

El Real Madrid recibe al Manchester City por segunda vez esta campaña y por quinto año consecutivo en las rondas de eliminación directa. En tres de esos años, el ganador terminó levantando el trofeo.

El Dato: Sólo uno de los ocho cruces es una revancha de alguna final de la UEFA desde que la Copa de Europa comenzó en 1955.

El Madrid-City también es uno de los tres cruces de octavos de final cuyos equipos ya se enfrentaron hace unos meses en la Fase de Liga. En septiembre, Galatasaray venció al Liverpool en Estambul y Barcelona se fue de Newcastle con los tres puntos.

Galatasaray y Newcastle disputan partidos de la Champions en marzo por primera vez en, respectivamente, 12 y 23 años. Atalanta recibe al Bayern Múnich cinco años después de haber alcanzado por última vez los octavos de final.

Bodø/Glimt puso fin a la espera de 29 años de Noruega por tener representación en una ronda tan avanzada del torneo desde que Rosenborg avanzó a los cuartos desde una fase de grupos de 16 equipos.

25 goles tiene el Madrid sobre el City en toda su historia

El conjunto noruego enfrentará al Sporting de Lisboa en su campo de césped artificial dentro del círculo polar ártico, donde tanto Man City como el Inter de Milán sucumbieron 3-1 en meses recientes.

La temperatura prevista al saque inicial es de 3 grados Celsius (37 Fahrenheit) en la localidad pesquera del mar de Noruega.

El equipo de Pep Guardiola ya ganó en el estadio Santiago Bernabéu en diciembre. Un penalti de Erling Haaland antes del descanso sentenció una victoria 2-1. El astro merengue Kylian Mbappé se quedó en el banquillo. El francés vuelve a ser duda por una distensión en la rodilla izquierda.

“Cada día va mejor... es un proceso en el que vamos a ir viendo sus sensaciones día a día”, dijo el técnico merengue Álvaro Arbeloa la semana pasada.

Hay seis días entre el partido Kylian de ida y el de vuelta en Manchester, aunque Mbappé y Erling Haaland tienen otra oportunidad de enfrentarse esta temporada.

En el Mundial, Francia se las verá contra Noruega en la última jornada del Grupo I el 26 de junio en el estadio de los Patriots de Nueva Inglaterra, cerca de Boston.

El PSG-Chelsea tiene el aire de una auténtica rivalidad de la Liga de Campeones, aunque han pasado 10 años desde que se enfrentaron en la competición.

También fue en octavos de final, cuando los entrenadores en 2016 eran Laurent Blanc y Guus Hiddink, respectivamente. Un PSG con Zlatan Ibrahimović ganó en casa y fuera en lo que fue el tercer año consecutivo en que los clubes se cruzaron en la fase de eliminación directa.

Su enfrentamiento más reciente, hace ocho meses, fue la sorpresiva victoria 3-0 de Chelsea (entonces dirigido por Enzo Maresca) en el estadio MetLife, cerca de Nueva York, impulsada por Cole Palmer.