México cae ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol y se jugará la clasificación ante Italia

Alejandro Kirk toca aRoman Anthony en casa durante la segunda entrada del México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

La Selección Mexicana se quedó cerca, pero no pudo contra la favorita Estados Unidos, ante la que perdió por pizarra de 5-3 en su tercer partido en el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026, resultado que obliga al Tricolor a vencer a Italia mañana para sellar su boleto a los cuartos de final de la competencia.

Se trató de la primera derrota de México a manos de Estados Unidos en 20 años en el Clásico Mundial de Beisbol, cuando sucumbió 2-0 ante el vecino del norte en la fase inicial de la primera edición del certamen.

¡Tablazo de Jarren Duran que pone a México en la pizarra 🇲🇽💪! pic.twitter.com/XQUPsjrZg3 — MLB México (@MLB_Mexico) March 10, 2026

Después de dos entradas sin anotaciones, los estadounidenses se fueron al frente en el tercer inning, en el que consiguieron cinco carreras luego de un homerun que Aaron Judge bateó al jardín derecho para que Bryce Harper anotara, al que le siguió un homerun de tres carreras de Anthony entre el jardín derecho y el central para que Schwarber y Raleigh llegaran a la caja registradora.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Luis Ángel Malagón reaparece tras ser suplente ante Querétaro y revela la verdad de su momento en América y Selección

La novena tricolor se metió al encuentro hasta el sexto episodio, en el que consiguió dos cuadrangulares para recortar distancias, primero con un homerun de Jarren Duran entre el jardín izquierdo y el central, al que le siguió la anotación de Jonathan Aranda luego de que Joey Meneses se embaló con sencillo en el cuadro al campocorto.

Manny Barreda fue el lanzador de México en las primeras dos entradas. Luis Gastelum, Alex Carrillo, Samuel Natera Jr. y Daniel Duarte lo hicieron en las posteriores entradas del encuentro.

Jarren Duran bateó su segundo cuadrangular de la noche en la parte alta del octavo episodio para poner a México a dos carreras de emparejar la pizarra.

Estados Unidos sigue con paso perfecto en el Clásico Mundial de Beisbol

Estados Unidos ha ganado sus tres partidos en lo que va del Clásico Mundial de Beisbol 2026, pues antes de imponerse a México pasó por encima de las selecciones de Brasil (15-5) y Gran Bretaña (9-1).

Con su victoria sobre el equipo dirigido por Benjamín Gil, los estadounidenses se quedaron muy cerca de asegurar su boleto a los cuartos de final, el cual amarrarían este martes si vencen a Italia, que llega con marca de 2-0 al encuentro de esta noche.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Clásico Mundial de Beisbol?

La Selección Mexicana descansa este martes y regresa al diamante el próximo miércoles 11 de marzo, cuando enfrente a Italia en el desenlace de la actividad del Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

El encuentro entre el Tricolor y el conjunto azzurri se efectuará en el Daikin Park de Houston, Texas, donde se han llevado a cabo todos los cotejos correspondientes a dicho sector en la competencia.

Italia enfrenta este martes 10 de marzo a Estados Unidos, en un duelo vital para la escuadra europea y también para la mexicana en la disputa por hacerse del segundo y último boleto a los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 en el Grupo B.

EVG