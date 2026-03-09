Apenas se fue del América y ya ilusiona a la afición de las Águilas con un posible regreso (VIDEO)

Futbolistas del América celebran su victoria sobre Querétaro en la Jornada 10 del Clausura 2026.

El futbolista chileno Igor Lichnovsky mandó un emotivo mensaje de despedida a la afición del América, a la que ilusionó con un posible regreso por el cariño que le tomó al club durante los poco más de dos años que formó parte de la plantilla dirigida por el brasileño André Jardine.

A pesar de que ya pasó un mes de que las Águilas hicieron oficial la salida del zaguero chileno, el futbolista sudamericano se despidió de los seguidores azulcremas hasta este lunes 9 de marzo, y lo hizo con un mensaje en el que aseguró que no quería irse, pues fue muy feliz en el equipo azulcrema.

¡Nada más que desearte lo mejor, Igor! 🥹🫶



▶️ Ve la entrevista completa:

“Americanistas, me despido. Saben que soy ni el mejor ni el peor, diferente. Creo que nos volveremos a encontrar, es una despedida triste porque nadie quiere irse de donde fue feliz, pero de la misma manera uno vuelve. Les deseo lo mejor, más campeonatos”, comienza del mensaje de despedida de Igor Lichnovsky dedicado a la afición del América.

Igor Lichnovsky confía en regresar al América

En el mismo video de despedida, Igor Lichnovsky dejó entrever que eventualmente le agradaría volver a las filas del América, club del que formaba parte desde el Apertura 2023.

“Nunca sabemos lo que el destino, lo que Dios nos tiene preparado. Me voy con una sonrisa que siempre estoy abierto a todas las cosas nuevas que la vida me tiene preparadas. Quizás en algún momento nos veamos juntos. ¡Gracias!“, resaltó el defensa chileno de 32 años.

Si tuviera que definir el tiempo del tricampeonato en una palabra diría wow, pero lo primero que me salta es equipo Igor Lichnovsky



¿A dónde se fue Igor Lichnovsky tras su salida del América?

Igor Lichnovsky se unió a la plantilla del Fatih Karagümrük de Turquía luego de haber dejado de formar parte del plantel del América.

Este fichaje marcó el regreso del futbolista chileno a Europa después de 10 años de su aventura más reciente en el viejo continente, donde su último club había sido el Real Valladolid.

¿Cuántos títulos ganó Igor Lichnovsky con el América?

Igor Lichnovsky ganó seis trofeos durante su paso por las filas del América, destacando el tricampeonato de la Liga MX del Apertura 2023 al Apertura 2024.

Pero el zaguero chileno también ganó con las Águilas un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup, este último título de carácter amistoso.

