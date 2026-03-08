México humilla a Brasil y pone un pie en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026

México no tuvo piedad de Brasil en su segundo partido en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

México puso pie y medio en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 después de conseguir una apabullante victoria de 16-0 sobre Brasil en su segundo partido en la competencia, en el Daikin Park de Houston, Texas.

La novena tricolor demostró su clara superioridad desde la primera entrada, en la que consiguió sus primeras cuatro anotaciones de la noche. La primera carrera llegó cuando Jonathan Aranda bateó un sencillo al jardín derecho para que Randy Arozarena anotara.

Alejandro Kirk and Team Mexico are pouring it on in Houston 🔥 pic.twitter.com/LnH4niwg3b — MLB (@MLB) March 9, 2026

La ventaja en ese primer inning aumentó gracias a un doble al jardín derecho de Alejandro Kirk, un sencillo al jardín izquierdo de Thomas y otra anotación de Kirk después de que González se embasó con sencillo.

México no tuvo piedad de Brasil

Jarren Durán bateó un homerun entre el jardín derecho y el central para poner la pizarra 5-0 en favor de la Selección Mexicana en la parte baja de la segunda entrada.

El jardinero izquierdo de los Boston Red Sox bateó un doble al jardín izquierdo para que la ventaja de México aumentara a 7-0 en el cuarto episodio.

En ese mismo inning, Randy Arozarena y Nacho Álvarez Jr. anotaron para que el marcador se pusiera 11-0 en favor de los dirigidos por Benjamín Gil.

Alek Thomas logró un cuadrangular de dos carreras en la sexta entrada para que México ampliara la diferencia sobre Brasil a 14-0.

El encuentro concluyó en ese mismo episodio luego de que Julián Ornelas bateó un homerun entre el jardín derecho y el central. Cuando la ventaja es mayor a 14 carreras, las reglas indican que el partido no puede seguir, y por ese motivo ya no se llevaron a cabo los últimos tres episodios del mismo.

EVG