Exfigura del la Liga MX está en San Siro para el Milan vs Inter; ¿se viene el fichaje bomba?

Este fin de semana se llevó a cabo el Derby della Madonnina en la cancha del Estadio San Siro, donde estuvo presente una exfigura de la Liga MX para disfrutar del encuentro entre el Milan y el Inter de Milan, lo cual levantó sospechas de un posible fichaje con los rossoneri.

Fue Sergio Ramos, el exjugador del Monterrey, quien estuvo en Italia para ver el encuentro más llamativo de la jornada en la Serie A, pues también visitó a su viejo amigo Luka Modric, que actualmente juega en el Milan y podría ayudar para concretar el fichaje del zaguero español con su club.

El campeón del mundo estuvo en uno de los palcos del estadio para disfrutar el encuentro entre Milan e Inter de Milan; con un outfit completamente negro y unos lentes fue como se presentó el ex-Liga MX en las gradas de San Siro.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Sergio Ramos attending AC Milan vs Inter! pic.twitter.com/oJiUpkaQmV — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 8, 2026

Milan se llevó el Derby della Madonnina con Sergio Ramos en las gradas

El Derbi della Madonnina se pintó de rossoneri después de los 90 minutos disputados en la cancha de San Siro, pues fue el Milan el que se llevó la victoria en este cotejo por marcador de 1-0, con un gol del ecuatoriano Pervis Estupiñán.

Fue al minuto 35 de tiempo corrido cuando el conjunto local se llevó la victoria y consiguió aguantar las embestidas de los nerazzurri durante toda la segunda parte para conseguir los tres puntos y acercarse en la pelea por el título.

La polémica se hizo presente en el partido de esta tarde, pues en los minutos finales los jugadores del Inter de Milán pedían un penal a favor por una mano dentro del área, pero tanto el silbante central como el VAR no marcaron la pena máxima.

Milan ya se prepara para su siguiente encuentro y sumar su tercer victoria

La victoria en el Derbi della Madonnina es un gran resultado para el Milan por lo que viene en la temporada, pues el conjunto de Massimiliano Allegri necesita seguir ganando para poder pelear por el título.

El próximo compromiso de los rossoneri en la Serie A será el domingo 15 de marzo del 2026 cuando visiten la cancha del Stadio Olimpico para enfrentarse a la Lazio en la jornada 29 del torneo local.

De momento, el conjunto rossoneri se encuentra en la segunda posición de la tabla general de la Serie A con 60 puntos, cosecha de 17 victorias, nueve empates y dos derrotas.

DCO