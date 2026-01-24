La película sobre Melania Trump ha causado controversia desde su anuncio, a finales de 2025. Este enero, finalmente, podremos mirar el documental que podría resolver varias dudas que hay alrededor de la figura de la primera dama de Estados Unidos.

Y, como era de esperarse, la cinta Melania tendrá un estreno lleno de celebración y lujo en el Trump Kennedy Center de Nueva York. Aquí te contamos cuándo podrás ver la película y de qué trata, además del tráiler.

Película de Melania Trump: Tráiler, estreno, dónde ver y de qué trata

La producción titulada Melania es un documental que busca mostrar la faceta más personal de la primera dama de Estados Unidos.

El director del documental es Brett Ratner, quien fue señalado en 2017, como parte del movimiento #MeToo, por seis mujeres, entre ellas las actrices Natasha Henstridge y Olivia Munn, quienes lo acusaron públicamente de acoso y de comportamiento sexual indebido.

El estreno oficial de la cinta está programado para el 29 de enero de 2026 en el Trump Kennedy Center de Nueva York, con un lanzamiento en salas de cine al día siguiente. Posteriormente, la película estará disponible en Amazon Prime Video, por lo que, si vives en México y otros países de Latinoamérica, podrás verla.

¿De qué trata la película-documental de Melania Trump?

El documental está pensado para brindar al público una narrativa desde la perspectiva de Melania Trump. Se explora su llegada a la Casa Blanca en el segundo mandato de su esposo Donald Trump.

La propuesta busca mostrar aspectos íntimos de su vida, incluyendo su papel como madre, esposa y figura pública. Además, se espera ver la manera en que Melania ha manejado la exposición pública y las críticas hacia su familia, así como al mandato de su marido.

¿Quién es Melania Trump?

Melanija Knavs (posteriormente conocida como Melania Knauss Trump) nació en Novo Mesto, Eslovenia, el 26 de abril de 1970. Actualmente tiene 55 años.

Inició su carrera como modelo en Europa y posteriormente en Estados Unidos. Aunque en una entrevista Hunter Biden, hijo de Joe Biden, dijo que el presidente Donald Trump conoció a su esposa porque Jeffrey Epstein se la presentó, la versión oficial es otra.

El político y empresario asegura que se conocieron en 1998, en una fiesta ofrecida por el agente de modelos Paolo Zampolli y que una tercera persona, cuyo nombre nunca ha revelado, los presentó.

Melania Trump se casó con Donald Trump en el año 2005. Juntos tienen un hijo, Barron Trump, que nació en 2006.

En 2017 la eslovena-estadounidense se convirtió en primera dama de Estados Unidos, cargo que retomó en 2025 tras la reelección de Trump.

Tráiler de Melania: