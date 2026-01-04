Jimmy Kimmel arremete contra Donald Trump: ‘Gracias por todas las cosas ridículas que haces’ | VIDEO

El comediante Jimmy Kimmel dio de qué hablar este domingo durante la ceremonia de los Critics Choice Awards, donde él y su equipo recibieron el premio a Mejor Talk Show. El comediante no perdió la oportunidad de irse contra Donald Trump.

Jimmy Kimmel es uno de los conductores de televisión que han destacado por mostrar de manera directa su inconformidad con el gobierno de Donald Trump y este 2025, su programa estuvo a punto de ser cancelado por sus fuertes comentarios contra el mandatario.

Jimmy Kimmel ı Foto: AP

Jimmy Kimmel arremete contra Trump

Durante el discurso de Kimmel donde agradecía por haber ganado el premio a Mejor Talk Show, el comediante decidió dedicarle un momento especial al presidente de los Estados Unidos, tras el bombardeo a Venezuela y detención del dictador Nicolás Maduro.

"Y sobre todo, quiero agradecer a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump, sin quien nos iríamos a casa con las manos vacías esta noche”, comenzó con su ácida crítica, como es su estilo característico.

Siguió: “Así que gracias, señor presidente, por todas las cosas ridículas que hace a diario. Han sido un par de semanas memorables, y estamos deseando volver al aire mañana por la noche para hablar de ellas", finalizó.

Durante su aceptación del Critics Choice Award por Mejor Talk Show, Jimmy Kimmel bromeó sobre Donald Trump:



"Y, sobre todo, quiero agradecer a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump, sin quien nos iríamos a casa con las manos vacías esta noche"pic.twitter.com/agBPFSJlEd — KmayTv | Cine + Series + Tecnología + Gaming (@KMay_TV) January 5, 2026

El comediante recibió el apoyo de la audiencia en el evento, quienes aplaudieron y lo ovacionaron después de sus brutales pero breves comentarios en contra del también empresario estadounidense, marcando un capítulo más de su enemistad.

Algunas reacciones fueron:

"Jimmy dijo lo que todos pensamos pero nadie se atrevió a decir frente a Trump“.

”Muy correcto Jimmy todo actor debe ser directo“.

“Qué fuerte”.

“Kimmel nunca falla con el timing”.

“Me encanta cómo nunca ha quitado el pie del cuello de Trump desde entonces“.

A través de redes sociales, el público también celebró las declaraciones de Jimmy Kimmel contra Donald Trump, quien de momento no ha reaccionado a las declaraciones del conductor de televisión.