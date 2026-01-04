Trump insiste en intervención militar en México contra cárteles: ‘les guste o no dominan el país’

Donald Trump insistió este domingo en que Estados Unidos debe actuar en México para combatir a los cárteles del narcotráfico que, dijo, “dominan” el país.
En declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, el republicano reiteró, por segundo día consecutivo, su propuesta de enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano al afirmar que el Gobierno, y en particular la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “tiene un poco de miedo”.
“Es necesario hacer algo con México. México tiene que organizarse porque [las drogas] están ingresando por México [a Estados Unidos] y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente los cárteles son muy fuertes en México", declaró.
Pese a considerar a Sheinbaum “una persona estupenda”, Trump sostuvo que la mandataria “está preocupada” por una posible operación militar unilateral, aunque recordó que todas sus conversaciones le ha ofrecido apoyo militar para hacer frente a las organizaciones criminales, una propuesta que su homóloga mexicana ha rechazado.
“Me cae bien Claudia, creo que es una persona estupenda. Diría que cada vez que hablé con ella le ofrecí enviar tropas”, comentó. Al ser cuestionado sobre la disposición de la mandataria mexicana a aceptar una incursión militar, añadió: “Está preocupada. Tiene un poco de miedo. Los cárteles dominan México, te guste o no. No es agradable decirlo, pero los cárteles dominan México”.
