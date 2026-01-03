Trump advierte que ‘algo habrá que hacer con México’, tras operación contra Venezuela

Después de lanzar una operación contra Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que una acción similar es necesaria en México, debido a la presencia de cárteles del narcotráfico que, acusó, son responsables de la entrada masiva de droga a su país.

Así lo expresó el mandatario estadounidense en entrevista con Fox News, quien explicó que la operación de este sábado contra Nicolás Maduro fue resultado de una larga operación en contra del tráfico ilegal de drogas que afecta su país.

Trump ordenó ataque contra Venezuela que, dijo, culminó en captura de Maduro. ı Foto: La Razón (con material de Reuters)

Remarcó que una acción similar es necesaria en México, pues, acusó, el tráfico de drogas a Estados Unidos ha dejado “trescientas mil personas muertas”.

A propósito, Trump reiteró que en más de una ocasión ha ofrecido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intervenir militarmente contra los cárteles en nuestro país, pero remarcó que ella se ha negado en todas las ocasiones.

“[Claudia Sheinbaum] es muy amigable, es una gran mujer, pero sabe que los cárteles están gobernando México. Yo le he ofrecido varias veces que los ataquemos y ella ha respondido: ‘no, no, no, señor presidente”, explicó Trump en entrevista con Fox News.

“Tenemos que hacer algo porque hemos perdido trescientas mil personas, mucha gente, por las drogas que llegan desde la frontera sur. Algo debe hacerse con México”, abundó el mandatario estadounidense.

La madrugada del sábado, agencias internacionales reportaron la presencia de bombardeos en diferentes puntos de Venezuela.

Posteriormente, Donald Trump informó que se trató de una operación estadounidense que, dijo, culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

De acuerdo con la fiscal General de EU, Maduro Moros es acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

En la misma entrevista con Fox News, Trump aseguró que Maduro ya está siendo trasladado a Nueva York, donde podría presentarse a una audiencia inicial el lunes.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se sumó a las condenas internacionales por esta acción, y reiteró que acciones como estas violan la soberanía de los pueblos.

