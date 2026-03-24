¿Quién es Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil?

Durante febrero de este 2026 Agostina Páez recibió la medida de arresto domiciliario con una tobillera eléctrica luego de haber sido señalada por cometer actos racistas en Brasil.

La abogada argentina tiene prohibida la salida de Río de Janeiro mientras el proceso penal continúa, y este martes alrededor de las 15:30 horas se llevará a cabo la audiencia en el Tribunal Penal Nº 37.

Hace una semana compartió un video en el que relata que está enfrentando un proceso penal, pidió disculpas a las personas que se sintieron ofendidas ante su reacción, y aseguró que se está informando sobre el racismo.

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“Ahora sé que no he cometido un error pequeño, que no ha sido algo sin importancia, sino que he estado muy mal y que mi reacción ha sido muy grave” asegura Agostina, quien apunta que está pagando por lo que hizo.

¿Quién es Agostina Páez?

Agostina Páez es una abogada argentina de 29 años de edad, quien actualmente enfrenta una audiencia de Instrucción y Juzgamiento por presuntamente cometer injuria racial en contra de dos empleados del local.

En entrevista con Mediodía Noticias, Agostina aseguró que no existen pruebas de las dos denuncias en su contra; y sostuvo que su reacción no fue la adecuada. Entre lágrimas, compartió que extraña estar en Argentina.

Agostina Páez enfrenta un juicio por tres hechos de injuria racial en Brasil, pues esta abogada fue grabada haciendo gestos racistas cuando salía de un bar junto con sus amigas.

Debido a que en Brasil este delito cuenta con penas de entre dos y cinco años de prisión, de encontrarse culpable Agostina Páez podría enfrentar una condena de hasta 15 años de cárcel.

Agostina Paéz es hija de Mariano Paéz, un empresario transportista en Santiago del Estereo, y quien; de acuerdo con el medio Info del Estereo, fue detenido en noviembre del 2025 por cometer violencia de género en contra de su expareja sentimental, Estefani Budán.

Agostina Paéz es originaria de Santiago del Estero, y actualmente además de ser abogada, también es creadora de contenido en redes sociales, en las que tiene un gran número de seguidores.

En su cuenta de instagram cuenta con más de 57 mil seguidores, y mediante sus historias compartió que su reacción derivó de “gestos sexuales mientras le gritaban cosas”, emitidos por parte de uno de los empleados del lugar.

De acuerdo con medios argentinos, la discusión entre la abogada y los empleados comenzó debido a que uno de los empleados detectó un error en la factura cuando ella y sus amigas se iban a retirar del lugar.

Publicaciones de Agostina Paéz ı Foto: Captura de pantalla

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