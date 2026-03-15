¿Qué hizo famosa a Teyana Taylor, nominada al Oscar 2026?

La actriz neoyorkina nominada a la categoría de Mejor actriz de reparto por su participación en Una Batalla Tras Otra perfila como una de las favoritas para llevarse el galardón.

Teyana Taylor da vida a Perfidia Beverly Hills, una revolucionaria en contra del sistema que es pareja de Bob, el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio en la película Una Batalla Tras Otra.

Además de ser actriz en la película dirigida por Paul Thomas Anderson, Teyana Taylor cuenta con un camino dentro del mundo artístico mucho más amplio, ya que no solamente se ha concentrado en la actuación, sino en otras áreas como la música y el baile.

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¿Por qué es famosa Teyana Taylor?

Teyana Taylor logró interpretar la rabia y fuerza de Perfidia a la perfección, dejando relucir en la pantalla grande su tenacidad y su compromiso con sus ideales para continuar la lucha activa contra el sistema.

La carrera de Teyana dentro de la pantalla grande comenzó en la película Baile Urbano 2: Regreso a casa de 2010, y comenzó a ganar popularidad en Un príncipe en Nueva York 2, en donde aparece como Bopoto Izzi.

Su interpretación de Inez de la Paz en Mil uno de 2023, en la que se cuenta la historia del regreso de Inez a Brooklyn para reencontrarse con su hijo, luego de haber estado recluída en Rikers por más de 12 meses.

Pero no sólo se ha dedicado a ser actriz, sino que también se ha desarrollado en otras ramas como el baile, la moda y la música, en donde ha colaborado desde su juventud como rapera con Pharrell Williams, Missy Elliott y Kanye West.

Aproximadamente a los 15 años la artista multifacética firmó con el sello discográfico Star Trak que pertenece a de Pharrell Williams, y tan solo dos años después; en 2007, participó en el reality show “My Super Sweet Sixteen”.

Taylor ha sido reconocida como coréografa, e incluso fue premiada por la Mejor coreografía en los MTV Video Músic Awards en 2016 por su aparición en el video Fade del rapero Kanye West.

Además de este video, Teyana Taylor también colaboró con Kanye West en su álbum “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, y también trabajó en el sello discográfico del rapero, GOOD Music.

Teyana Taylor también se ha destacado por su trabajo dentro del mundo del modelaje, pues ha desfilado durante la Semana de la Moda, y también diseñó las zapatillas GLC Promo Harlem de adidas.

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