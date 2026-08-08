Subastan el traje original de El Gato en el Sombrero de Mike Myers

A más de 20 años de su estreno, el traje original que usó Mike Myers en la película The Cat in the Hat, El Gato en el Sombrero en español, vuelve a ser noticia. Propstore anunció que subastará el icónico atuendo completo de la cinta de 2003, con un pago inicial fijado en 6 mil dólares.

Las imágenes actuales del disfraz han generado comentarios entre los usuarios, pues luce inquietante fuera de la pantalla y sobre un maniquí.

Subastan el traje original de El Gato en el Sombrero de Mike Myers; se ve de terror

El traje de El Gato en el Sombrero que usó Mike Mayers incluye el enorme cuerpo felino, el sombrero rojo y blanco y los accesorios utilizados en la filmación. Será puesto a la venta mediante una subasta como una pieza de colección a través de Propstore.

Aunque en su momento buscaba dar vida al personaje infantil creado por Dr. Seuss, hoy el atuendo provoca reacciones encontradas. Muchos usuarios en redes sociales aseguran que “se ve de terror” y que su aspecto resulta perturbador.

Subastan el traje original del Gato en el Sombrero que usó Mike Myers en 2003 ı Foto: X @UrbPlayground

La película El Gato en el Sombrero se estrenó en 2003 bajo la dirección de Bo Welch y con guion de Alec Berg, David Mandel y Jeff Schaffer, basada en la novela de Dr. Seuss. Mike Myers interpretó al travieso gato que irrumpe en la vida de dos niños, encarnados por Dakota Fanning y Spencer Breslin, para enseñarles que “es divertido divertirse, pero hay que saber cómo hacerlo”.

La cinta se convirtió en un clásico peculiar del cine familiar, aunque recibió duras críticas y varias nominaciones a los premios Razzie, entre ellas Peor Actor de la Década y Peor Comedia.

Otra pieza del mundo cinematográfico que está subastando Propstore, según su sitio web, son los mocasines usados por Vincent Vega en Pulp Fiction (1994), personaje interpretado por John Travolta.

Además, están disponibles el guion revisado y la carpeta impresa de Volver al futuro Parte II (1989), el disfraz de criada de Janine Lindo de la serie El Cuento de la Criada y el anillo de Clase de la Academia de Star Trek (2000), entre otros.

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