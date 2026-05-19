Venden el Arlequín cubista de Picasso en subasta por 42,6 millones de dólares

El cuadro Arlequín (Busto) de Pablo Picasso se vendió este martes por 42,6 millones de dólares durante una subasta de arte moderno en Sotheby’s en Nueva York. Era la obra más destacada del evento y formaba parte de la corriente cubista,

La obra formaba parte de la colección del pintor surrealista Enrico Donati (1909-2008) y su esposa Adele (1933-2025). A lo largo de su vida, se dedicaron a reunir obras de autores relevantes y mostraron un interés especial en las corrientes de vanguardia.

Pablo Picasso. Arlequín (Busto). 1909. Óleo sobre lienzo. ı Foto: Sotheby's

Arlequín ya había salido a la venta en la misma casa de subastas un año después de la muerte de Enrico; en ese entonces, su valor aproximado era de 30 millones de dólares. Sin embargo, el cuadro fue retirado de manera inesperada.

A más de una década de los hechos, la pintura volvió a las casas de subasta, ahora con un valor estimado de 40 millones de dólares. Tras una breve batalla de pujas, se vendió por 42,6 millones de dólares.

Sotheby’s va a subastar otras piezas que forman parte de la colección de Donati como un cuadro abstracto de Wassily Kandinsky, Rote Tiefe, estimado en 12 millones de dólares, y Aux Aguets le jour de Yves Tanguy, que comenzará con un precio inicial de 800 mil dólares.

Sobre Arlequín y Pablo Picasso

La obra de 1909 es clave en la evolución de Picasso, pues fue creada dos años después de Les Demoiselles d’Avignon, por lo que explora el cubismo temprano. En la obra, destaca también la influencia de Georges Braque, quien comenzaba a descomponer la realidad en figuras geométricas,

Cabe mencionar que fue desde 1901 que el pintor malagueño de entonces 20 años de edad, incorporó la figura cómica de un arlquín en su trabajo, al utilizarse como un apoyo para su transición artística.

"El arlequín" por Picasso. Período Rosa.

El período rosa o época rosa de Pablo Picasso es considerado la segunda gran etapa en la carrera artística del pintor, durante la cual instaló su residencia definitiva en París. El período ocurrió entre 1904 y 1907. pic.twitter.com/vBXmKF2d2d — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) August 22, 2024

Es por ello que podemos encontrar diversos arlequines en varios de los periodos del artista que varían significativamente en estilos y situaciones. En algunos aparece sentado, con un instrumento, en caballo o solo.

Pablo Picasso es uno de los artistas plásticos más destacados de la historia, pese a las diversas historias de violencia contra las mujeres que lo acompañaron en vida y se mezclaron con su obra como sus musas.

Falleció el 8 de abril de 1973 a los 91 años de edad en Mougins, Francia por un edema pulmonar e insuficiencia cardiaca; su legado a permanecido a través de los años gracias a sus varias aportaciones al arte.