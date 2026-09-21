Rafa Márquez pierde a su primer jugador para su debut como entrenador de la Selección Mexicana

Se anunció la primera baja de la convocatoria de Rafa Márquez para su debut al frente de la Selección Mexicana.

Alan Cervantes, mediocampista del América, se convirtió en la primera baja de la Selección Mexicana en la era de Rafa Márquez como entrenador, motivo por el cual el jugador de las Águilas no podrá estar disponible para los cuatro amistosos del Tricolor en la Fecha FIFA, el primero de ellos contra Colombia.

Por medio de un comunicado, la dirección deportiva de Selecciones Nacionales informó que la baja del futbolista de 28 años de edad se debe a una molestia muscular, la cual se presentó tras el clásico nacional contra Chivas, que terminó con un empate 2-2 en la Jornada 9 del Apertura 2026.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/5vJNM9xY1k — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 21, 2026

¿Quién se integra a la Selección Mexicana en lugar de Alan Cervantes?

En el mismo comunicado se informó que Isaías Violante se sumará desde este lunes 21 de septiembre a la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento.

El extremo veracruzano, compañero de Alan Cervantes en el América, tenía previsto incorporarse con el Tricolor en Nueva Jersey, Nueva York, donde el próximo 29 de septiembre el Tricolor mide fuerzas ante Perú en el segundo juego de Rafa Márquez en el timón.

Los primeros juegos de Rafa Márquez como DT de México

Rafa Márquez debutará como entrenador de la Selección Mexicana el próximo sábado 26 de septiembre contra Colombia en un amistoso a realizarse en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Tres días después, el martes 29, el Tricolor chocará ante su similar de Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

El 3 de octubre, la Selección Mexicana enfrentará a Estados Unidos en un duelo de preparación con sede en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

El cuarto y último amistoso de México en esta Fecha FIFA, la primera bajo la dirección técnica de Rafa Márquez, será en contra de Chile el próximo 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California.

EVG