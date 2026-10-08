En el Metro, cuidarte es parte del viaje: personal de asistencia al usuario apoya a menor extraviada

El Sistema de Transporte Colectivo informa que personal de Asistencia al Usuario del organismo apoyó de inmediato a una menor de 11 años de edad, quien deambulaba en la estación El Rosario de la Línea 6, y dijo estar extraviada.

Detectada a las 8:20 horas, con angustia, la niña mencionó que venía en compañía de su hermana, ambas procedentes del estado de Chiapas, y se perdió en el pasillo de correspondencia de El Rosario, donde se enlazan las Líneas 6 y 7. Expresó no conocer la Ciudad de México.

En coordinación con el área de Seguridad Institucional, se activó de inmediato el protocolo correspondiente para resguardar a la menor e iniciar el rastreo en la red, a fin de localizar a su familiar.

Minutos más tarde, a las 08:45, la acción efectiva de apoyo permitió que su hermana, de 29 años, con otro menor de edad, se reencontrara con la niña. Acreditó el parentesco entre ambas, mediante una credencial de elector.

Las dos mujeres vestían de forma similar: falda negra con flores moradas y rojas, blusa blanca y suéter rosa y guinda.

Ambas agradecieron al personal del Metro su pronta intervención. Tras firmar la bitácora correspondiente, siguieron su viaje en este medio de movilidad.

Identificados con chalecos color menta, los brigadistas de Asistencia al Usuario recorren de forma aleatoria e itinerante estaciones terminales, correspondencias y de alta afluencia, con la finalidad de apoyar a los pasajeros en temas relacionados como orientación sobre destinos, uso de tarjeta MI, auxilio a personas que extravían a menores en los trayectos y ayuda a usuarios discapacitados, e incluso, están capacitados en el idioma inglés para apoyo de extranjeros que ingresan a la red.

Desde el año anterior, el director general del STC, Adrián Rubalcava Suárez, ordenó el fortalecimiento del esquema de Atención al Usuario del Metro, con la creación de brigadas visibilizadas con chalecos color menta.

Por instrucción de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, el Metro realiza acciones puntuales para ofrecer un mejor servicio, día a día.

En el Metro, se reiteró, cuidarte es parte del viaje.

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FGR