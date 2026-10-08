CSP retoma versiones de AMLO para cuestionar injerencismo

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia mañanera del miércoles 7 de octubre de 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retomó la hipótesis de Andrés Manuel López Obrador sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada, que el exmandatario atribuye a una negociación de agencias estadounidenses con Los Chapitos.

Para la mandataria, esa interpretación es “muy interesante” y reiteró sus críticas al injerencismo de Estados Unidos, sin confirmar la operación denunciada por su antecesor.

Sheinbaum Pardo fue consultada en su conferencia de prensa sobre el libro Pueblo, en el que López Obrador acusa al Departamento de Justicia y a agencias estadounidenses de negociar con Los Chapitos para el presunto “secuestro” de Zambada en 2024. El exmandatario describe el episodio como una operación “extrajudicial e intervencionista”.

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El Dato: Esta semana, el secretario de Hacienda negó que la UIF tenga procesos abiertos por presuntos movimientos irregulares de López Beltrán o del empresario Amílcar Olán.

“Y es muy interesante esta página donde habla de la captura de El Mayo Zambada. Muy interesante la interpretación que hace el presidente López Obrador. Vale la pena leerlo”, expresó.

Sostuvo que la intervención de agencias de EU en otros países está documentada en libros y archivos desclasificados. Como ejemplo, mencionó documentos difundidos recientemente sobre el Movimiento de 1968 y la actuación de una agencia estadounidense en México.

Recordó que su Gobierno ha solicitado explicaciones sobre la captura de Zambada sin obtenerlas y cuestionó que Estados Unidos recibiera a integrantes de la familia de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

“Y aquí nosotros dijimos: pruebas, hechos. Por ejemplo, una buena parte de la familia de uno de los hijos de El Chapo fue recibida por Estados Unidos. Así, recibida en la frontera. Hecho, no interpretación. Ya la interpretación que haga cada uno a partir de cómo se da todo el proceso”, dijo, y añadió que López Obrador conecta en su libro distintos hechos que el Gobierno mexicano expuso en conferencias anteriores.

Sobre las críticas de su antecesor al embajador Ronald Johnson, Sheinbaum Pardo evitó profundizar y explicó que su responsabilidad como Presidenta exige cuidar la relación con Estados Unidos y con los demás países.

“López Obrador ya dejó la Presidencia, él puede hablar más”, señaló, al distinguir su posición institucional de la libertad del exmandatario para expresar sus opiniones.

No obstante, reiteró que ha hecho públicas sus objeciones cuando considera que existe intromisión: “Yo lo he planteado en muchas ocasiones, que considero que muchas de las acciones que se han tomado son injerencistas. Lo dije en el Monumento a la Revolución. Ante el pueblo de México”.

SIN PESQUISA. En otro tema, Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene investigaciones abiertas contra el hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán. Ante los señalamientos sobre supuestos vínculos delincuenciales, dijo que consultó el asunto con la fiscal, Ernestina Godoy, quien le confirmó que no hay tal indagatoria. Aclaró que corresponde a la Fiscalía precisar esa información.

“Pues tiene que decirlo la Fiscalía. Eso sí se lo he preguntado a la fiscal y me ha dicho que no hay ninguna investigación. Sobre otras personas tiene que informarlo la propia Fiscalía”, sostuvo.

Comentó, además, que no recibió un informe sobre la captura de Iván Cazarín, El Tanque, identificado como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, y con señalamientos que lo relacionan con personas cercanas a López Beltrán y a su hermano Gonzalo Alfonso.

…Y promulga reforma de nacionalidad única

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promulgó este miércoles la reforma constitucional de nacionalidad única, que a partir de 2028 exigirá contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana a quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La mandataria firmó el decreto durante su conferencia matutina, una vez concluido el proceso de aprobación en el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales. Su publicación fue anunciada para la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.

“A partir del 2028, quien quiera postular al cargo de gobernador o gobernadora, Jefa de Gobierno, Jefe de Gobierno, Presidente o Presidenta de la República, sólo puede ser mexicano. De eso se trata este decreto”, afirmó.

La consejera jurídica y la titular del Ejecutivo, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la modificación recibió el respaldo de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso y fue aprobada por 22 legislativos estatales.

Añadió que el día anterior se había realizado la declaratoria correspondiente en la Cámara de Diputados y el Senado, con lo que se completaron los requisitos para que la Presidenta firmara el decreto.

Alcalde señaló que quienes aspiren a esos cargos deberán acreditar que sólo tienen nacionalidad mexicana antes de registrar su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral. Si cuentan con otra nacionalidad, deberán renunciar a ella en los casos señalados.

Dijo que aún deben emitirse disposiciones reglamentarias para precisar cómo se realizará el trámite y ante qué autoridades deberá formalizarse, además de las adecuaciones a las leyes secundarias para implementar el cambio constitucional.

“Más adelante tendremos que emitir las disposiciones reglamentarias para que quede muy claro cuál es el trámite que debe realizarse y ante qué autoridades, no limitadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también a los propios países de los cuales se tiene la nacionalidad”, explicó.