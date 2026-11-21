Israel "N", detenido por homicidio doloso bajo la hipótesis de daño eventual, por atropellar y privar de la vida a mujer embarazada en Santa Fe.

Autoridades capitalinas detuvieron a Israel “N”, conductor de una unidad de transporte público, señalado por atropellar y privar de la vida a una mujer embarazada en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, el viernes 13 de noviembre, hechos por los que la hermana de la víctima pidió ayuda ante los medios de comunicación.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que la detención ocurrió este sábado 21 de noviembre en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se localizó al presunto responsable tras labores de seguimiento.

Israel "N" fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo. ı Foto: SSC-CDMX

Así fue la detención de Israel “N”; fue localizado en MH

La SSC-CDMX informó que, desde que ocurrieron los hechos, personal de esta dependencia y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) iniciaron entrevistas con vecinos y análisis de cámaras de videovigilancia con el objetivo de identificar al presunto responsable del atropellamiento de la mujer embarazada.

Así, en las calles de la colonia San Diego Ocoyoacac, alcaldía Miguel Hidalgo, se localizó la unidad de transporte público presuntamente relacionada con los hechos.

Al intervenir el vehículo, los uniformados localizaron al conductor, Israel “N”, quien fue detenido por el delito de homicidio doloso, bajo la hipótesis de dolo eventual. Además, le fueron localizadas dosis de droga.

#Importante | Policías de #Tránsito de la @SSC_CDMX detuvieron al probable responsable del atropellamiento de una mujer ocurrido el 13 de noviembre en la alcaldía @cuajimalpa_gob. En tanto, personal de la @FiscaliaCDMX obtuvo una orden de aprehensión por homicidio doloso en su… pic.twitter.com/vWY04IasG5 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 21, 2026

Israel “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Posteriormente, la FGJ-CDMX informó que obtuvo su vinculación a proceso por delitos contra la salud, y un juez de control le impuso prisión preventiva.

En tanto, el titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez, expresó su agradecimiento a las autoridades ministeriales y a la ciudadanía por la colaboración que llevó a la detención del presunto responsable.

“Agradezco a las autoridades ministeriales y a las y los ciudadanos por su colaboración para no dejar este caso impune. Asimismo, reiteramos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la víctima. Seguiremos atentos para brindar apoyo y dar seguimiento al caso”, escribió Vázquez Camacho.

🕊️💔 ~ ¡Urge difundir! Jocelyn salió a las calles y nunca volvió a casa… buscan al conductor que la atropelló y huyó



😡 La mañana de este viernes, Jocelyn Rocha, una mujer embarazada, perdió la vida tras ser atropellada a la altura de la Torre Huawei, en la zona de corporativos… pic.twitter.com/Yg29vWcjak — El Valle (@elvallemexico) November 14, 2026

Atropelló a mujer embarazada y esta perdió la vida: así fue el trágico accidente en Santa Fe

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que ofrecieron las autoridades capitalinas, el accidente ocurrió el viernes 13 de noviembre en la avenida Santa Fe de la colonia Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, en el poniente capitalino.

Según la información de las autoridades, el conductor, ahora detenido, “no extremó precauciones ni advirtió oportunamente la presencia de la víctima, quien cruzaba cerca de una zona peatonal donde tenía preferencia de paso”.

Una mujer embarazada fue atropellada el viernes en Santa Fe, un territorio hostil para quienes caminan. Su hermana pide difundir este video para tratar de encontrar al responsable.#justiciaparajoselyn #SantaFe

Cualquien información con IG: dayani.rch pic.twitter.com/tJlYfNVMUv — Héctor Zamarrón 🚲 (@hzamarron) November 17, 2026

Por estos hechos, el conductor atropelló a la mujer, quien quedó tendida en el asfalto, después de lo cual fue localizada por policías capitalinos.

Después de los hechos, la hermana de la víctima emitió un mensaje en redes sociales en donde acusó que el ahora detenido, a quien se refirió como “el asesino de mi hermana y su bebé”, se dio a la fuga. Por ello, pidió la colaboración de testigos e información útil que llevara a la detención del responsable.

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