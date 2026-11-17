La mañana de este martes, automovilistas que circulaban por uno de los principales accesos a Santa Fe se encontraron con una complicación que afectó sus traslados hacia la Ciudad de México. Una movilización de manifestantes interrumpió el paso vehicular y generó largas filas en las vialidades de esta zona de la capital.

La protesta comenzó antes de las 7:30 horas, cuando un grupo de personas ocupó la avenida Vasco de Quiroga, a la altura de su cruce con avenida Tamaulipas. La concentración provocó complicaciones para quienes se dirigían a sus centros de trabajo y otros destinos.

De acuerdo con los reportes sobre la movilización, los manifestantes forman parte de un colectivo que denuncia presuntos actos de tortura en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, ubicado en Tepic, Nayarit.

Entre sus principales exigencias se encuentra la destitución del director de este penal, además de solicitar que se respeten los derechos de salud de las personas privadas de la libertad.

⚠️⚠️ Santa Fe colapsado ⚠️⚠️



Por un colectivo que denuncia tortura en el Penal Federal de Tepic, Nayarit.



Toda la información en @Ibero909FM pic.twitter.com/l0N9zGzx0y — Radar (@radar909fm) November 17, 2026

Los participantes señalaron presuntas irregularidades en el trato hacia los internos y utilizaron el bloqueo como medida de presión para llamar la atención de las autoridades y conseguir una respuesta a sus reclamos.

La manifestación tuvo repercusiones en la movilidad de Santa Fe, particularmente sobre avenida Vasco de Quiroga y en las conexiones con avenida Tamaulipas. La afectación también alcanzó la carretera México-Toluca, donde se reportaron filas vehiculares de hasta seis kilómetros con dirección a la Ciudad de México.

La concentración generó complicaciones para los conductores que intentaban ingresar a la capital desde la zona poniente, por lo que se registraron retrasos en los tiempos de traslado.

En medio de la movilización, cientos de personas resultaron afectadas, por lo que tuvieron que trasladarse a pie a sus centros de trabajo, dejando como postal cientos de peatones avanzando sobre Santa Fe.

Tras permanecer en el sitio por más de una hora, los manifestantes se retiraron y permitieron la circulación vial, aunque los rezagos en la zona continúan generando un avance lento.

🚨 BLOQUEO EN SANTA FE#ULTIMAHORA Aproximadamente 400 familiares de internos del Penal Federal No. 4 de Tepic bloquean Av. Vasco de Quiroga.



Denuncian presuntos abusos de autoridad, falta de atención médica y posibles casos de abuso sexual contra internos.



Tráfico colapsado… pic.twitter.com/k3XM2gwxSh — Israel Lorenzana (@israellorenzana) November 17, 2026

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LMCT