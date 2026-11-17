La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.
Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad y la justicia en Ayotzinapa.
No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.
“Por lluvias”, Xochimilco y Cuajimalpa ocultan datos y atoran auditorías
Este martes 17 de noviembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.
Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este martes 17 de noviembre se prevén tres marchas, 13 concentraciones y cinco citas.
Marchas
- MOVIMIENTO NACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO A.C.: Se concentrarán en Estela de Luz (Lieja No. 270, Col. Bosque de Chapultepec I Secc., Alc. Miguel Hidalgo) a las 09:00 con destino a Oficinas Nacionales de la Comisión Federal de Electricidad (Río Ródano No. 14, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc). (No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades; aforo: 70)
- COLECTIVO NUESTRA AMÉRICA: Se concentrarán en Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán) a las 13:00 con destino a Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (Av. Insurgentes Sur y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán). (Actividades: 11:00 hrs. Memorial y mitin; 13:00 hrs. Inicio de la marcha; 14:00 hrs. Mitin y conferencia de prensa. No se descarta la afectación de vialidades y pintas durante el recorrido; aforo: 250)
- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE MÉXICO: Se concentrarán en Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo (Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 16:30 con destino a Zócalo Capitalino. (No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades; aforo: 90)
Concentraciones
- COLECTIVO HASTA ENCONTRARLES CIUDAD DE MÉXICO: Se concentrarán en Estación “Chabacano”, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Av. San Antonio Abad, Col. Vista Alegre, Alc. Cuauhtémoc) a las 06:30. (Búsqueda metropolitana “Triple Frontera” en las Lagunas de Zempoala y Huitzilac; no se descarta afectación vial; aforo: 35)
- TRABAJADORES ACTIVOS Y JUBILADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL: Se concentrarán en Senado de la República (Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 08:30. (Exigen democracia sindical y diálogo efectivo; aforo: 100)
- TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE CENDIS: Se concentrarán en Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00. (Exigen reconocimiento laboral y salarios dignos; aforo: 30)
- FAMILIARES Y AMIGOS DE VICTIMA DE FEMINICIDIO: Se concentrarán en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) a las 09:00. (Exigen pena máxima contra el presunto culpable; no se descarta la suma de otros colectivos y afectación vial; aforo: 25)
- SINDICATO MEXICANO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO: Se concentrarán en Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00. (Conferencia de prensa para exigir reinstalación y exponer la situación del Metro; posible plantón permanente y afectación vial; aforo: 60)
- SINDICATO DE BOMBEROS RESISTENCIA Y LIBERTAD CIUDAD DE MÉXICO: Se concentrarán en Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00. (Exigen presupuesto justo; no se descarta afectación vial; aforo: 50)
- COMITÉ DE LUCHA CONTRA EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Se concentrarán en Congreso de la Ciudad de México (Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00. (Entrega de un escrito con sus demandas; aforo: 30)
- JUBILADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y FAMILIARES DE PERSONAL FALLECIDO: Se concentrarán en Secretaría de Educación Pública (Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez) a las 11:00. (Exigen pago de prestaciones pendientes; no se descarta afectación vial; aforo: 60)
- FAMILIARES Y AMIGOS DE ACTIVISTA PRESO: Se concentrarán en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Norte (Jaime Nunó No. 205, Col. Cuautepec Barrio Bajo, Alc. Gustavo A. Madero) a las 11:30. (Audiencia en respaldo a activista detenido; aforo: 20)
- MADRES Y PADRES DE FAMILIA DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES “PLANTEL VALLEJO”: Se concentrarán en Colegio de Ciencias y Humanidades “Plantel Vallejo” - Puerta 3 (Av. Sur de Los 100 Metros y Av. Fortuna, Col. Magdalena de las Salinas, Alc. Gustavo A. Madero) a las 13:00. (Solicitan audiencia ante falta de garantías de seguridad; aforo: 40)
- COALICIÓN ESTUDIANTIL INTERUNIDADES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA: Se concentrarán en Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (Prol. Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Alc. Tlalpan) a las 13:00. (Mitin político de la InterUAM; no se descarta afectación vial; aforo: 90)
- DIFERENTES COLECTIVOS CICLISTAS: Se concentrarán en Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (Av. Universidad No. 1449, Col. Axotla, Alc. Álvaro Obregón) a las 17:00. (Acto conmemorativo por el “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales”; no se descarta afectación vial; aforo: 60)
- FAMILIARES Y AMIGOS DE DETENIDO POR DESPOJO: Se concentrarán en Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (En contra de la vinculación a proceso de Miguel N.; aforo: 15)
Citas Agendadas
- NÚCLEO DE SOLICITANTES DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Se concentrarán en Secretaría de Vivienda (Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco) a las 10:00. (Solicitan incorporación a programas de vivienda y regularización de predios; aforo: 15)
- COMERCIANTES DE LA ALAMEDA CENTRAL: Se concentrarán en Subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno (Av. Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00. (Exigen que se les permita ejercer el comercio en inmediaciones de la Alameda Central; aforo: 20)
- VECINOS DE LA COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN DE SAN JUAN: Se concentrarán en Subsecretaría de Concertación Política de la Ciudad de México (Av. Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (Solicitan que solo circule tránsito local sobre la Calle 16 de Septiembre; aforo: 35)
- ORGANIZACIÓN DE COLONOS Y SOLICITANTES DE VIVIENDA NUEVA GENERACIÓN A.C: Se concentrarán en Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 14:00. (Solicitan retiro de sellos de clausura en predio de Coyoacán; aforo: 45)
- PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 54: Se concentrarán en Oficinas de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos / Áreas Administrativas de la Secretaría de Educación Pública (Isabel La Católica No. 165, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Exigen cese de comisión de supervisora de zona por presuntos malos tratos; aforo: 30)
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am