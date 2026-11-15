Marcha de la Generación Z en CDMX concluye sin incidentes; reúne apenas a 120

Marcha de colectivos "Generación Z" y del Movimiento Independiente del Sombrero, en CDMX.

La Marcha de la Generación Z de este domingo reunió aproximadamente a 120 personas en su recorrido del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino y concluyó con saldo blanco, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

La movilización de este domingo, bajo la bandera de “Generación Z” y por diferentes causas como protestar en contra de la llamada “Ley Antimemes”, se llevó a cabo como estaba previsto, aunque con una afluencia menor a otras protestas similares.

De acuerdo con una tarjeta informativa de las secretarías de Gobierno (SECGOB) y de Seguridad Ciudadana (SSC), la movilización inició a las 11:00 horas y tomó la ruta prevista: desde avenida de la República, avanzó por avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

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Marcha de colectivos "Generación Z" y del Movimiento Independiente del Sombrero, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

A lo largo de la ruta, se vieron manifestantes portando la característica bandera negra con la ilustración inspirada en la serie animada One Piece. Asimismo, otros manifestantes, quienes se identificaron como parte del Movimiento Independiente del Sombrero, iban vestidos de blanco con el sombrero que usaba Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, cuyo asesinato de 2025 motivó el inicio del movimiento.

Autoridades capitalinas acompañan manifestación

Durante el recorrido, personal del Grupo de Diálogo y Convivencia de la SECGOB acompañó a los manifestantes para privilegiar la comunicación y prevenir posibles conflictos.

Marcha de colectivos "Generación Z" y del Movimiento Independiente del Sombrero, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

El dispositivo también contó con personal de Control de Tránsito de la SSC, que realizó cortes viales y ajustes a la circulación, así como elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes permanecieron atentos para brindar asistencia médica.

La dependencia capitalina sostuvo que el acompañamiento institucional tuvo como propósito garantizar el derecho a la libre manifestación y procurar que la movilización se desarrollara en condiciones de orden y seguridad.

“Levantamos la voz por un gobierno que nos ha fallado”

En un breve discurso emitido tras la llegada de los contingentes a la plancha del Zócalo, un representante del Movimiento Independiente del Sombrero hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a estas protestas y “no quedarse callados”.

Marcha de colectivos "Generación Z" y del Movimiento Independiente del Sombrero, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Aseguró que, con estas protestas, se alza la voz ante “un gobierno que nos ha fallado”, y se refirieron directamente al homicidio de Carlos Manzo, para el cual, acusaron, no ha habido un avance notable en las investigaciones.

“Exigimos justicia para nuestro líder moral Carlos Manzo, lleva un año que no han avanzado las investigaciones; solamente han querido engañarnos de que van avanzando”, dijo el vocero.

Asimismo, exigieron justicia para Grecia Quiroz, viuda de Manzo, a quien, acusan, se le ha maltratado. Y para las familias buscadoras y otros colectivos.

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