Comisión en Diputados avala ‘Segunda Ley Antimemes’; prevé hasta 5 años de cárcel

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la reforma conocida como Ley Antimemes.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó, sin cambios, la reforma conocida como “Ley Antimemes”, que establece penas de prisión por el uso de la identidad gráfica institucional con la intención de inducir al error o al engaño para cometer un ilícito, pese a las advertencias de la oposición sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión, la sátira política y las publicaciones en redes sociales.

Con 23 votos a favor y 10 en contra, la mayoría de Morena y sus aliados avaló el dictamen que modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La propuesta fue turnada a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno de San Lázaro.

Penas de prisión y multas por uso engañoso de identidad institucional

El punto más cuestionado por la oposición es el artículo 402 Bis del Código Penal Federal, que contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil unidades de medida y actualización (UMA) para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, con la intención de inducir al error o al engaño para cometer un ilícito.

🚨 La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la denominada “Ley Antimemes 2”.



Dicha ley fue avalada con 23 votos a favor y 10 en contra. pic.twitter.com/if5PyTqpHq — Azucena Uresti (@azucenau) October 20, 2026

Aunque el supuesto previsto en el artículo está vinculado con la intención de cometer un delito, legisladores de oposición advirtieron que la redacción no excluye de manera expresa la sátira, las parodias, las caricaturas políticas ni los memes, por lo que reclamaron incorporar salvaguardas específicas para proteger la libertad de expresión.

Oposición exige proteger memes y parodias

El emecista Juan Zavala reconoció que el dictamen fue modificado respecto de la propuesta original del Ejecutivo federal para reducir las penas; sin embargo, sostuvo que los cambios no resuelven las preocupaciones sobre el alcance de la disposición.

“Se reducen las penas, pero se sigue sin justificar por qué era necesaria la adhesión de un nuevo delito y no optar por otras sanciones que no impliquen la libertad de expresión”, señaló.

Por el PAN, Paulina Rubio pidió a la mayoría establecer expresamente que la disposición no se aplicará a caricaturistas, moneros, parodias, memes ni otras manifestaciones protegidas por la libertad de expresión. No obstante, esa propuesta no fue incorporada al dictamen.

“Todo sería tan fácil como poner explícitamente que todo esto no aplica en contra de la libertad de expresión, ni caricaturistas, ni moneros, ni parodias, ni memes, ni absolutamente nada, pero no quieren ponerlo”, reprochó.

El priista Arturo Yáñez también cuestionó que se recurra al Código Penal para responder a expresiones incómodas contra quienes ejercen cargos públicos.

“El respeto no se decreta, el ridículo no se combate con el Código Penal”, expresó.

🔴“Si no quieren ser el meme, dejen de ser el material”, lanzó el diputado del PRI, Arturo Yáñez, a Morena en la discusión de la llamada Ley Antimemes.



El dictamen avanzó en la Comisión de Justicia de San Lázaro.



📹 vía @Isa_Uribe pic.twitter.com/SQXtxTOZpu — Azucena Uresti (@azucenau) October 20, 2026

El legislador sostuvo que gobernar implica aceptar cuestionamientos, caricaturas y comentarios críticos, por lo que llamó a Morena a responder a las críticas mediante explicaciones y no a través de sanciones penales.

Morena defiende la reforma contra la piratería y la falsificación

En defensa del dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno, afirmó que la reforma busca fortalecer la protección penal de los derechos de propiedad intelectual, combatir la piratería y la falsificación, actualizar los mecanismos de reparación del daño y armonizar la legislación mexicana con los compromisos internacionales asumidos por el país.

El diputado sostuvo que la modificación no tiene como propósito exclusivo incrementar las sanciones, sino dotar a las autoridades de instrumentos para prevenir, investigar y sancionar conductas que vulneren los derechos de propiedad industrial y afecten la seguridad jurídica.

“No se trata sólo de incrementar las sanciones, sino de contar con herramientas legales que permitan prevenir, investigar y sancionar las conductas que lesionen los derechos de propiedad industrial y que ponen en riesgo la seguridad jurídica de las personas”, afirmó.

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