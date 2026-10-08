Aprueban nuevas reglas para Internet con Ley Antimemes

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que establece nuevas responsabilidades para los proveedores de servicios de Internet ante infracciones de derechos de autor cometidas por sus usuarios.

El dictamen, derivado de una iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalado en lo general con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención; en lo particular obtuvo 310 votos a favor, 97 en contra y ninguna abstención.

La propuesta modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies, con el argumento de fortalecer la protección de los derechos de autor en entornos digitales y armonizar la legislación con compromisos internacionales, particularmente el T-MEC.

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Legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denominaron la propuesta Ley Antimemes y advirtieron que las nuevas obligaciones podrían afectar contenidos que circulan en redes sociales. Señalaron que, bajo el argumento de proteger la propiedad intelectual, las disposiciones podrían utilizarse para retirar materiales que empleen imágenes, videos, audios u otros contenidos protegidos en parodias, críticas o expresiones políticas.

Morena y aliados rechazaron que la reforma prohíba los memes o limite la libertad de expresión. Señalaron que el fin es combatir la piratería y establecer responsabilidades cuando sus servicios sean utilizados para vulnerar derechos de autor.

El nuevo esquema obliga a proveedores de este servicio a contar con una política para terminar el servicio a usuarios reincidentes, la cual deberá publicarse de manera permanente en sus sitios y formar parte de los términos y condiciones. También deberán establecer mecanismos mínimos para notificar a los usuarios.

Los proveedores podrán ser responsables por infracciones cometidas por sus usuarios cuando incumplan las condiciones de “puerto seguro” previstas en la ley. También cuando contribuyan, induzcan o causen la conducta infractora, tengan conocimiento de ella o capacidad para controlarla y obtengan un beneficio financiero directamente atribuible.

Las sanciones contemplan multas de mil a cinco mil veces la UMA en determinados supuestos y de 500 a mil veces en otros. Además, se establece una multa adicional de 100 a 500 veces la UMA para quienes persistan en la infracción.

Durante el debate, la oposición alertó sobre el impacto económico de las sanciones y el riesgo de retiros de contenido.

De acuerdo con reportes sobre el dictamen, las sanciones podrían alcanzar los 4.6 millones de pesos, dependiendo del supuesto y de la aplicación de la legislación. El debate se da en un contexto de preocupación por el uso de inteligencia artificial para modificar contenidos, clonar voces e imágenes y distribuir material que pueda afectar derechos de terceros.

Los diputados también aprobaron, con cambios, la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que busca modernizar y conectar los catastros con los registros públicos de la propiedad. El dictamen incorpora una cédula y una clave únicas para identificar los inmuebles, además de plataformas nacionales para homologar trámites.