PAN acusa censura con la “ley antimemes”

JORGE ROMERO, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), acusó a Morena de intentar abrir una vía para censurar memes, sátiras, parodias y caricaturas mediante la reforma en materia de propiedad intelectual que discute el Senado, por lo que exigió garantías expresas para proteger la libertad de expresión.

El dirigente centró sus cuestionamientos en el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al considerar que su redacción podría alcanzar contenidos críticos si permite interpretaciones amplias. Durante su posicionamiento, reconoció la necesidad de combatir la piratería y proteger los derechos de autores y creadores, aunque pidió establecer límites claros.

El dictamen, aprobado en comisiones del Senado, estableció sanciones para quien utilice, a escala comercial, identidad gráfica institucional con el propósito de inducir al engaño y cometer un ilícito.

La propuesta contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil unidades de medida y actualización. El proyecto permanece pendiente de votación en el pleno.

Romero Herrera sostuvo que el PAN busca salvaguardas específicas para periodistas, caricaturistas, ciudadanos y creadores ante el riesgo que puede representar una norma sin excepciones claras para contenidos críticos o satíricos.

Sobre el alcance de la discusión, el dirigente afirmó que una regulación mal diseñada podría incentivar el retiro de publicaciones o generar autocensura. “Un gobierno democrático tiene que soportar la crítica, la caricatura, el meme, la investigación periodística e incluso la burla más incómoda”, expresó.

En un mensaje a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el dirigente pidió responder a los contenidos críticos con argumentos o resultados. Jorge Romero afirmó que sus bancadas defenderán disposiciones que impidan aplicar la reforma contra expresiones críticas. “El poder no puede convertirse en árbitro de la crítica que recibe. La libertad de expresión existe precisamente para proteger aquello que incomoda al poder”, concluyó.