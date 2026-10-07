Diputados aprueban en lo general y particular la Ley Antimemes; pasa al Senado

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida como la “Ley Antimemes”, por lo que el proyecto será turnado al Senado de la República para continuar con el trámite legislativo correspondiente.

La votación en lo general quedó con un respaldo de 325 votos, 114 votos en contra y una sola abstención, mientras que, en lo particular, se registraron 310 votos a favor y 97 en contra, sin abstenciones.

La iniciativa establece la responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet y contempla sanciones económicas de hasta 4.7 millones de pesos a las plataformas que no remuevan o inhabiliten con celeridad contenidos que vulneren los derechos de autor.

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En tanto, legisladores de la bancada oficialista defendieron la medida argumentando que busca proteger la propiedad intelectual de los creadores y evitar fraudes con imágenes, desestimando que la norma imponga censura o límite la parodia y la sátira política.

Sin embargo, grupos parlamentarios de oposición manifestaron su rechazo al advertir sobre posibles riesgos para la libertad de expresión en redes sociales y la discrecionalidad en las sanciones administrativas impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

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JVR