Ambigüedad abre vía a persecuciones, alertan

Aspectos durante la Sesión en la Cámara de Senadores el 30 de septiembre de 2026, cuando se aprobó la llamada "Ley Antimemes"

La reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocida como “Ley Antimemes”, aprobada el miércoles en el Senado, podría abrir la puerta a que la sátira y la crítica política sean sancionadas, por la redacción del artículo 403 y la interpretación de los tribunales, advirtió la senadora del PRI Claudia Anaya.

Explicó que el artículo busca proteger la identidad gráfica gubernamental (logotipos, tipografía, iconografía y colores oficiales) y no la imagen de los políticos, para evitar fraudes como el de una página clonada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para realizar trámites falsos de pasaporte.

El problema, dijo, está en la ambigüedad sobre el uso de esos elementos con fines de sátira, como reproducir sellos o, por ejemplo, la mampara de la conferencia matutina presidencial para hacer una crítica o burla.

72 Votos a favor y 34 en contra obtuvo en el Senado

La norma sanciona su uso “con la intención de cometer un ilícito”, lo que, a juicio de Anaya, “es un tema importante, pero no suficiente”. Como ejemplo citó el debate del miércoles, cuando la panista Lilly Téllez utilizó un video de sátira con el gobernador de San Luis Potosí y una senadora del Partido Verde.

El artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial prevé de tres a siete años de prisión y de mil a 10 mil UMA (entre 117 mil 310 y un millón 173 mil 100 pesos) para quien, a escala comercial, utilice o imite elementos oficiales para inducir a error.

La legisladora sostuvo que, debió incorporarse un párrafo que exceptuara expresamente la sátira, la crítica política y la recreación animada. “En nada estorbaba, en nada”, dijo, pues se mantendría la persecución del fraude, que es la materia central de la reforma, sin afectar la libertad de expresión.

Alertó, además, de un efecto inhibitorio en redes sociales:

“Imagínate que eres una ama de casa, un comerciante, un influencer. ¿Cómo vas a ir a los tribunales a defenderte de tu libertad de expresión? Mejor no publico nada”.

Anaya Mota señaló que aún es posible modificar el texto en la Cámara de Diputados.