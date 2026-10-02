Claudia defiende la Ley Antimemes; no se sanciona sátira, afirma

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, bautizadas como “Ley Antimemes”, busquen sancionar memes, sátiras o críticas políticas, y sostuvo que las modificaciones están dirigidas a combatir fraudes mediante el uso ilegal de imágenes e identidad gráfica del Gobierno.

“Es la Ley de Defensa de los Autores, es eso, del Derecho de Autor, esa es la ley. Y no tiene nada que ver con memes”, afirmó la mandataria federal durante su conferencia matutina, en la que pidió a la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján , explicar los alcances de las modificaciones.

El Dato: Senadores de Morena aseguraron que la nueva ley protege el trabajo de artistas, artesanos, inventores, pequeños empresarios, y combate la piratería que afecta la economía.

Alcalde Luján sostuvo que la reforma en cuestión “no habla de críticas, de memes, de sátira” y explicó que uno de sus objetivos princiaples es sancionar el robo de identidad de instituciones públicas utilizado para engañar a las personas y cometer ilícitos.

Como ejemplos mencionó páginas de Internet que se hacen pasar por funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la finalidad de ofrecer supuestos recálculos de pensiones a cambio de depósitos, así como casos en los que se utiliza la identidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) u otras dependencias para exigir dinero bajo el argumento de resolver presuntas irregularidades.

La consejera jurídica del Ejecutivo leyó el artículo 403 Bis, que establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil UMA para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas para inducir al error o engaño con intención de cometer un ilícito.

La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa Alcalde, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

Dicho apartado forma parte de una reforma más amplia al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que también busca endurecer las disposiciones contra la piratería, falsificación y distribución ilegal de contenidos protegidos, así como actualizar las reglas para determinar daños y su reparación en materia de propiedad intelectual.

Por su parte, Sheinbaum Pardo reforzó el argumento con casos relacionados con inteligencia artificial (IA). Planteó como ejemplo un video falso del director del IMSS, Zoé Robledo, utilizado para cometer un fraude o uno en el que se emplee su propia imagen para llamar a la población a invertir dinero en una supuesta cuenta de Pemex.

La mandataria federal afirmó que ese tipo de conductas no estaban tipificadas en la ley y consideró necesario contar con un instrumento jurídico que permita sancionarlas y, en su caso, recuperar el dinero de las víctimas.

“A eso se refiere este artículo, nada que ver con lo político, sino con un fraude que se cometa con una imagen de Gobierno”, sostuvo la Presidenta.

La explicación del Gobierno se produjo después de que la reforma fuera aprobada en el Senado, donde legisladores de oposición advirtieron que, pese a los cambios realizados al artículo 403 Bis, su redacción podría permitir interpretaciones que alcancen expresiones de sátira o crítica política.

El proyecto continuará su trámite en la Cámara de Diputados.

Ambigüedad abre vía a persecuciones, alertan

| Por Tania Gómez |

La reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocida como “Ley Antimemes”, aprobada el miércoles en el Senado, podría abrir la puerta a que la sátira y la crítica política sean sancionadas, por la redacción del artículo 403 y la interpretación de los tribunales, advirtió la senadora del PRI Claudia Anaya.

Explicó que el artículo busca proteger la identidad gráfica gubernamental (logotipos, tipografía, iconografía y colores oficiales) y no la imagen de los políticos, para evitar fraudes como el de una página clonada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para realizar trámites falsos de pasaporte.

El problema, dijo, está en la ambigüedad sobre el uso de esos elementos con fines de sátira, como reproducir sellos o, por ejemplo, la mampara de la conferencia matutina presidencial para hacer una crítica o burla.

72 Votos a favor y 34 en contra obtuvo en el Senado

La norma sanciona su uso “con la intención de cometer un ilícito”, lo que, a juicio de Anaya, “es un tema importante, pero no suficiente”. Como ejemplo citó el debate del miércoles, cuando la panista Lilly Téllez utilizó un video de sátira con el gobernador de San Luis Potosí y una senadora del Partido Verde.

El artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial prevé de tres a siete años de prisión y de mil a 10 mil UMA (entre 117 mil 310 y un millón 173 mil 100 pesos) para quien, a escala comercial, utilice o imite elementos oficiales para inducir a error.

La legisladora sostuvo que, debió incorporarse un párrafo que exceptuara expresamente la sátira, la crítica política y la recreación animada. “En nada estorbaba, en nada”, dijo, pues se mantendría la persecución del fraude, que es la materia central de la reforma, sin afectar la libertad de expresión.

Alertó, además, de un efecto inhibitorio en redes sociales:

“Imagínate que eres una ama de casa, un comerciante, un influencer. ¿Cómo vas a ir a los tribunales a defenderte de tu libertad de expresión? Mejor no publico nada”.

Anaya Mota señaló que aún es posible modificar el texto en la Cámara de Diputados.