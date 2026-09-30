Senado aprueba reforma ‘antimemes’ en lo general y lo particular; pasa a Diputados

Aspecto de una sesión del Senado de la República, en una fotografía ilustrativa.

El Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y la remitió a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual votación.

En lo general, obtuvo 72 votos a favor y 34 en contra; en lo particular, 68 a favor y 34 en contra. La mayoría oficialista respaldó el dictamen, mientras que las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra, junto con el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar Bravo, quien se separó de la postura de su grupo parlamentario.

Al defender el dictamen, la mayoría sostuvo que actualiza un marco vigente desde 1996 para alinearlo al T-MEC y fortalecer el combate a redes de piratería e identidades apócrifas. El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, rechazó que se trate de censura y explicó que sancionar el uso no autorizado de gráfica institucional requiere acreditar la intención de cometer un ilícito o fraude.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, destacó que se sustituye el “ánimo de lucro” por el criterio de “escala comercial”, a partir de 170 UMA (Unidad de Medida y Actualización).

Oposición advierte censura y ambigüedad

En la oposición, la senadora Lilly Téllez García, del PAN, acusó que se busca “encarcelar a quienes hagan memes” y, desde la tribuna, mostró un par de esposas.

La senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, también del PAN, señaló que el artículo 403 Bis carece de excepciones explícitas para la parodia y el trabajo periodístico, mientras que por el PRI, la senadora Karla Toledo Zamora advirtió que la ambigüedad de la norma abre la puerta a perseguir el humor político .

La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como “censura disfrazada de derechos de autor”.

En el desahogo de reservas, se rechazaron las propuestas de modificación a los artículos 424, 425, 426, 429, 430, 431 y 433 del Código Penal Federal.

Únicamente prosperó la de Javier Corral al artículo 429, para establecer que los delitos de ese título “se considerarán de comisión dolosa y se perseguirán de oficio”, con el argumento de evitar que se presuma el dolo.

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cehr