Kenia López destaca llamado de Felipe Calderón a construir una ‘maquinaria ciudadana’

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, destacó el mensaje del expresidente Felipe Calderón durante su participación en el Foro América Libre, donde, de acuerdo con la legisladora, planteó que el crimen organizado representa una amenaza mayor para México que la oposición política.

A través de sus redes sociales, López Rabadán compartió parte del discurso del exmandatario y resaltó lo que consideró uno de los principales planteamientos de su intervención: la necesidad de construir una estructura ciudadana para hacer frente al partido en el poder.

“Hoy en el Foro América Libre, el expresidente Felipe Calderón fue muy claro: ‘El gobierno debe entender que es el crimen organizado y no la oposición quien es el mayor enemigo del pueblo de México’”, escribió la legisladora.

López Rabadán también retomó el llamado que Calderón hizo durante el encuentro para fortalecer la organización ciudadana de cara al escenario político del país.

El expresidente de México, Felipe Calderón durante su participación en el Foro “América Libre Unidos Por la Democracia” ı Foto: Cuartoscuro

“Dejó un reto muy importante para los mexicanos: ‘Hay que construir la maquinaria ciudadana que va a derrotar a la maquinaria del partido de Estado’”, señaló.

La legisladora panista calificó como “gran discurso” la participación del expresidente y destacó el contenido del Foro América Libre, encuentro en el que participaron figuras vinculadas con sectores de oposición y organizaciones ciudadanas.

El mensaje de López Rabadán se da en un contexto de discusión política sobre la seguridad, el crimen organizado, la participación ciudadana y el rumbo de las instituciones democráticas del país.

La diputada ha mantenido una postura crítica hacia el Gobierno federal y Morena, y en esta ocasión utilizó las declaraciones de Calderón para llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer la organización ciudadana.

La participación del expresidente Felipe Calderón Hinojosa también estuvo acompañada de protestas en el exterior del foro. Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, agrupados en el Frente Amplio de Unidad, acudieron al lugar para manifestarse contra el expresidente.

Hoy en el Foro América Libre, el ex Presidente @FelipeCalderon fue muy claro:



“El gobierno debe entender que es el crimen organizado y no la oposición quien es el mayor enemigo del pueblo de México”.



Dejó un reto muy importante para los mexicanos:



“Hay que construir la… pic.twitter.com/TtieIyeIzc — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) September 30, 2026

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LMCT