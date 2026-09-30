Ricardo Monreal recibe a Édgar Amador previo a su comparecencia en San Lázaro

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, recibió al secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, previo a su comparecencia ante el Pleno de San Lázaro.

A través de sus redes sociales, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados informó sobre el encuentro y destacó que la comparecencia permitirá fortalecer el diálogo y el análisis sobre los retos y oportunidades de la economía nacional.

“Me dio gusto recibir al secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, antes de su comparecencia, la cual permitirá fortalecer el diálogo y el análisis sobre los retos y oportunidades de la economía nacional”, dijo Monreal.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acudirá este miércoles ante el Pleno de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de explicar las iniciativas que integran el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027.

Me dio gusto recibir al secretario de Hacienda y Crédito Público, @Edgar_Amador_Z, antes de su comparecencia, la cual permitirá fortalecer el diálogo y el análisis sobre los retos y oportunidades de la economía nacional. pic.twitter.com/WoOgEamyQA — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 30, 2026

La comparecencia de Amador será la primera de un secretario de Estado ante el Pleno dentro del calendario aprobado por la Cámara de Diputados para el análisis del Segundo Informe. El funcionario fue citado para presentar el Paquete Económico 2027 y responder a los cuestionamientos de los grupos parlamentarios.

El encuentro entre Monreal y Amador ocurre en un contexto de análisis legislativo del proyecto económico para el próximo ejercicio fiscal, que deberá ser discutido y aprobado por la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el calendario legislativo, posteriormente continuarán las comparecencias de otros integrantes del gabinete federal, algunas ante comisiones y otras ante la Jucopo, dependiendo de la naturaleza de los temas a abordar.

Con la comparecencia de Amador, la Cámara de Diputados inicia formalmente una etapa de revisión pública de las políticas económicas y financieras del Gobierno federal, en la que los legisladores podrán formular cuestionamientos al responsable de las finanzas públicas sobre las previsiones económicas, ingresos, gasto y prioridades presupuestales para 2027.

Este miércoles 30 de septiembre, la Cámara de Diputados tiene programada una nueva sesión presencial que contempla, entre otros puntos, una intervención en lengua indígena, comunicaciones oficiales y acuerdos de los órganos de gobierno.

El principal acto de la jornada será la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tendrá dos componentes: el análisis del Segundo Informe de Gobierno y la presentación del Paquete Económico 2027.

EN VIVO / Sesión Ordinaria del 30 de septiembre de 2026 https://t.co/S94aqiZ07A — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 30, 2026

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LMCT