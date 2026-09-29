Cámara de Diputados alista comparecencia de Hacienda

La Cámara de Diputados llevará a cabo este martes y miércoles sesiones presenciales, en las que destacan la inscripción en letras de oro de la leyenda “475 años de la Universidad de México” en el Muro de Honor y la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien presentará el Paquete Económico 2027.

De acuerdo con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), este martes 29 de septiembre se realizarán dos sesiones. La primera será solemne y estará dedicada al reconocimiento de los 475 años de la Universidad de México.

Durante la sesión solemne se llevará a cabo la declaración de quórum y apertura, seguida de las intervenciones de los grupos parlamentarios, hasta por cinco minutos cada uno y en orden ascendente.

Posteriormente, intervendrá el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), seguido del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

EN VIVO / Sesión Solemne con motivo del 475 Aniversario de la Universidad de México https://t.co/OEufrtFDo1 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 29, 2026

La sesión concluirá con la entonación del Himno Nacional y la clausura correspondiente.

Más tarde se desarrollará una segunda sesión, de carácter ordinario, que incluirá una intervención en lengua indígena, comunicaciones oficiales, acuerdos de los órganos de gobierno y una ronda de iniciativas.

Para el miércoles 30 de septiembre, la Cámara de Diputados tiene programada una nueva sesión presencial que contempla, entre otros puntos, una intervención en lengua indígena, comunicaciones oficiales y acuerdos de los órganos de gobierno.

El principal acto de la jornada será la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tendrá dos componentes: el análisis del Segundo Informe de Gobierno y la presentación del Paquete Económico 2027.

Con ello, la Cámara de Diputados dará paso formal a la discusión de las propuestas económicas del Ejecutivo federal para el próximo ejercicio fiscal, en el marco del proceso legislativo correspondiente.

La comparecencia de Hacienda se desarrollará ante el Pleno de la Cámara de Diputados y forma parte de las actividades parlamentarias previstas para esta semana.

🔴 EN VIVO / Sesión Ordinaria del 29 de septiembre de 2026 https://t.co/64w1eYFrbc — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 29, 2026

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LMCT