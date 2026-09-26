Ricardo Monreal presenta su segundo informe de actividades en la Cámara de Diputados

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informa que, en cumplimiento con sus responsabilidades como legislador y su obligación de rendir cuentas año con año, presenta su segundo informe de actividades, a fin de dar a conocer los avances y resultados del trabajo que realiza en la Cámara de Diputados.
En un mensaje a través de sus redes sociales, el legislador expresó que “en cumplimiento de mis responsabilidades como legislador, les comparto mi segundo informe de actividades, un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas en el que podrás conocer los avances y resultados del trabajo que realizamos en la Cámara de Diputados”.
El también coordinador del grupo parlamentario de Morena subrayó “que todas y todos los legisladores y legisladoras tenemos la obligación de rendir cuentas año con año”.
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Ricardo Monreal anunció que su segundo informe de actividades legislativas “ya lo subí a mi página y está accesible a cualquier persona que quiera conocer los detalles”.
Agregó que en los próximos días dará a conocer algunos de los extractos del contenido del mismo y para cualquier comentario de la ciudadanía estará a sus órdenes.
“Espero cumplir con las expectativas y servir al país en las mejores causas siempre”.
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