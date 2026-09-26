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Ricardo Monreal presenta su segundo informe de actividades en la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal Ávila difundió su segundo informe legislativo; el documento reúne avances y resultados de su trabajo como diputado y coordinador de Morena

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro difundió su segundo informe legislativo.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro difundió su segundo informe legislativo. Foto: Cuartoscuro / Captura de video
Por:
Claudia Arellano

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informa que, en cumplimiento con sus responsabilidades como legislador y su obligación de rendir cuentas año con año, presenta su segundo informe de actividades, a fin de dar a conocer los avances y resultados del trabajo que realiza en la Cámara de Diputados.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el legislador expresó que “en cumplimiento de mis responsabilidades como legislador, les comparto mi segundo informe de actividades, un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas en el que podrás conocer los avances y resultados del trabajo que realizamos en la Cámara de Diputados”.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena subrayó “que todas y todos los legisladores y legisladoras tenemos la obligación de rendir cuentas año con año”.

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Ricardo Monreal anunció que su segundo informe de actividades legislativas “ya lo subí a mi página y está accesible a cualquier persona que quiera conocer los detalles”.

Agregó que en los próximos días dará a conocer algunos de los extractos del contenido del mismo y para cualquier comentario de la ciudadanía estará a sus órdenes.

“Espero cumplir con las expectativas y servir al país en las mejores causas siempre”.

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