Marina despliega operativo y ayuda humanitaria ante el avance de Polo

Unidades de transporte pesado tipo Ural arriban a Colima para reforzar las labores de apoyo logístico y rescate.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención, ante la evolución del huracán “Polo”, que nuevamente alcanzó la categoría 5, cuyo comportamiento y trayectoria son monitoreados de manera permanente, con el propósito de anticipar posibles escenarios de afectación y mantener una respuesta oportuna en apoyo a la población.

De acuerdo con el seguimiento meteorológico realizado por la Dirección Ejecutiva de Investigación y Monitoreo Oceanográfico Atmosférico (DIREDIMOAT) de esta Institución, el centro del huracán “Polo” se localiza en las inmediaciones de Isla Socorro, Colima, como huracán categoría 5.

Autoridades marítimas vigilan la trayectoria del huracán categoría 5 mientras mantienen restricciones a la navegación menor en el Pacífico. ı Foto: Semar

Con base en esta actualización, la trayectoria prevista del fenómeno meteorológico mantiene un desplazamiento hacia el norte-noroeste, bordeando la costa occidental de la Península de Baja California, con posibles efectos en zonas cercanas a Los Cabos, La Paz y Puerto Cortés, Baja California Sur, para posteriormente ingresar al Golfo de California con rumbo hacia la costa de Sonora, en las inmediaciones de Topolobampo y Guaymas.

Se estima que, conforme avance en su trayectoria, el sistema comience a debilitarse gradualmente, pudiendo degradarse a huracán categoría 2. Por lo anterior, los Mandos Navales con jurisdicción en dichas entidades intensifican las acciones de preparación, en coordinación con las autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno.

Como parte de estas acciones, la noche de ayer arribaron a Manzanillo, Colima, 1,000 despensas y 8,000 litros de agua, los cuales fueron embarcados a bordo del ARM Isla Tiburón (BAL-01), como parte de las previsiones para brindar apoyo a la población que pudiera resultar afectada.

En caso de ser necesario, y de acuerdo con la evolución de la trayectoria y las condiciones que se presenten, estos apoyos podrán ser trasladados hacia La Paz y Santa Rosalía, Baja California Sur, consideradas entre las zonas que pudieran registrar mayores efectos del fenómeno meteorológico, con el propósito de contar con ayuda humanitaria disponible para su distribución oportuna a la población.

Personal naval coloca barreras de arena en zonas costeras de Michoacán para mitigar el embate del oleaje ocasionado por Polo. ı Foto: Semar

De igual manera, arribaron tres vehículos tipo Ural y diverso material, con el propósito de fortalecer las capacidades logísticas y de respuesta de la Institución, mientras que personal de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) se mantiene preparado y en condiciones de ser desplegado en caso de que las condiciones y evolución del fenómeno meteorológico así lo requieran.

Asimismo, se mantienen alistados tres buques para ser empleados en caso de requerirse: ARM Usumacinta (A-412), ARM Isla Tiburón (BAL-01) y ARM Zapoteco (AMP-02).

Brigadas de Respuesta a Emergencias de la Marina realizan labores de limpieza y remoción de escombros en municipios afectados. ı Foto: Semar

En este contexto, la Secretaría de Marina, como Autoridad Marítima Nacional, mantiene las medidas precautorias correspondientes en los puertos del litoral del Pacífico, de acuerdo con las condiciones meteorológicas y marítimas que prevalecen. Como parte de la actualización de dichas medidas, se mantiene el cierre a la navegación menor en San Carlos y Bahía Magdalena, Baja California Sur; asimismo, se mantiene la apertura a la navegación mayor en Lázaro Cárdenas, Michoacán; la apertura a la navegación en general en Acapulco, Guerrero; y la apertura a la navegación menor en Puerto Escondido, Oaxaca.

De manera paralela, en el marco del Plan Marina, personal naval de la Décima Sexta Zona Naval, con sede en Lázaro Cárdenas, brindó apoyo a la población afectada por los efectos del huracán “Polo” en localidades costeras de Michoacán, mediante labores de limpieza y remoción de escombros, colocación de 2,250 costales de arena para conformar una barrera de contención ante el oleaje elevado, recorridos de reconocimiento, seguridad y vigilancia, así como apoyo en la entrega de 232 despensas y en el traslado de habitantes hacia los albergues destinados para su resguardo, en coordinación con autoridades de Protección Civil.

Integrantes de la Armada de México abordan víveres y agua potable en el buque ARM Isla Tiburón para atender a posibles damnificados. ı Foto: Semar

La Secretaría de Marina mantiene vigilancia permanente sobre la evolución y trayectoria del huracán “Polo” y continuará implementando las acciones necesarias para salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el entorno, en el marco del Plan Marina.

Para atención de emergencias, la Secretaría de Marina pone a disposición de la población el número telefónico 800 MARINA (627462).

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