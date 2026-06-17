Inhabilita Semar desde enero 121 tomas clandestinas herméticas

OPERATIVO conjunto de Semar y Pemex en Puebla, en foto de archivo.

LA SECRETARÍA de Marina (Semar) reportó la localización e inhabilitación de siete tomas clandestinas herméticas entre el 25 de mayo y el 14 de junio, durante operativos de la Armada de México junto con Seguridad Física de Pemex.

EL TIP: ENTRE diciembre de 2024 y febrero de este año en Huauchinango se han detectado 69 tomas clandestinas.

El informe oficial ubicó las inhabilitaciones en los municipios de Huauchinango, Xicotepec y Ahuazotepec, Puebla, así como Ecatepec de Morelos, en el Estado de Morelos. En esos puntos, personal naval realizó recorridos e inspecciones para detectar conexiones ilegales instaladas en ductos de hidrocarburos.

Las conexiones de ese tipo operan mediante mecanismos sellados o cerrados, lo cual dificulta su detección inmediata, porque no siempre generan una fuga visible. Su uso permite extraer combustible de manera ilegal desde ductos e infraestructura petrolera.

A partir de ese nuevo balance, la Semar informó que en 2026 suma 121 tomas clandestinas herméticas localizadas e inhabilitadas. La cifra corresponde a los resultados acumulados por la Región Naval Central en este tipo de operaciones.

Los trabajos forman parte de operaciones terrestres en la Región Naval Central, encargada de coordinar despliegues contra instalaciones utilizadas para sustraer hidrocarburo en Puebla, Tlaxcala, Estado de México y otras entidades cercanas.