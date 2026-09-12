Anticipa tijeretazo al INE Ricardo Monreal

EL PLENO del organismo autónomo dio el banderazo de salida a los comicios de 2027

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anticipó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no recibirá íntegro el presupuesto que solicitó para 2027, aunque aseguró que cualquier ajuste se realizará con base en criterios técnicos y sin poner en riesgo la organización de los comicios.

Entrevistado por medios de comunicación, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el también presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que solicitó al Órgano Interno de Control del INE un análisis para identificar los rubros en los que podría disminuirse el gasto.

“Queremos no actuar en razón de criterios subjetivos, sino, al contrario, de razones y de criterios objetivos que nos proporcione el propio Órgano Interno de Control del INE”, señaló.

12 personas integran el Consejo General del INE

El INE solicitó para el próximo año 42 mil 274 millones de pesos, monto que representa un incremento de 87.6 por ciento respecto al presupuesto aprobado para 2026. Monreal ya había considerado desproporcionada esa petición, pese a las elecciones, y adelantó que la Cámara revisará cada uno de sus componentes.

El legislador rechazó que una reducción presupuestal pueda comprometer la operación del organismo electoral, pese a que 2027 será un año de alta actividad política, con elecciones federales y locales.

“No se va a poner en riesgo la operatividad, pero gastos superfluos, excesivos y que se ostenten como gastos innecesarios, ahí vamos a ajustar, sin poner en riesgo la elección”, afirmó.

Monreal sostuvo que el Órgano Interno de Control cuenta con la experiencia necesaria para determinar en qué áreas pueden generarse ahorros y será esa instancia la que entregue la propuesta de ajuste a la Cámara de Diputados.

“Sí, el Órgano Interno de Control depende del Congreso, pero tiene una obligación de vigilar el gasto del INE y, en esa razón, tiene autoridad para proponernos un ajuste. Lo vamos a hacer”, indicó.

Cuestionado por la prensa sobre si la instrucción sería que el INE se recorte su presupuesto antes de que el Congreso determine la reducción, respondió: “Sí”.

El morenista aclaró que las prerrogativas de los partidos políticos no serían parte de esa revisión, debido a que están establecidas por ley. El ajuste, dijo, se concentraría en otros conceptos de gasto.

Monreal también señaló que la mayor parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 no podrá modificarse de manera sustancial, debido a que corresponde a obligaciones indispensables del Estado, como es el pago de pensiones o gasto para cubrir intereses de la deuda.

“Yo diría que el 80 por ciento, o más, es indispensable. No hay posibilidades de moverlo”, afirmó a escasos días de que fue presentado el Paquete Económico.

El coordinador parlamentario sostuvo que sólo un porcentaje reducido del gasto será susceptible de ajustes y negó que exista una cifra definitiva sobre el recorte al INE o sobre otros rubros del Paquete Económico, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“No. La Comisión de Hacienda y Presupuesto son las únicas que determinan cómo finalmente quedará cada rubro”, puntualizó a la fuente legislativa.

Niegan desde San Lázaro injerencia de Rosa Icela

| Por Claudia Arellano |

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, defendió la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) ante el inicio del proceso electoral de 2027 y consideró que la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la ceremonia de apertura no representa una señal de intervencionismo, sino un ejercicio de coordinación institucional.

En entrevista con medios de comunicación, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado del Partido Verde sostuvo que la participación de representantes de los tres poderes y de las distintas fuerzas políticas en el acto organizado por el INE refleja el diálogo que debe existir en un sistema democrático.

“Para mí simplemente refleja coordinación institucional”, afirmó al referirse a la presencia de la titular de Gobernación, quien acudió por invitación de la presidenta del órgano electoral.

15 de noviembre, el último día para aprobar el presupuesto

Bolaños-Cacho Cué rechazó que este tipo de encuentros ponga en duda la independencia del INE y señaló que el árbitro electoral debe mantener su autonomía, al tiempo que mantiene coordinación con las autoridades.

“Debe de haber diálogo entre las distintas autoridades; y que haya respondido la secretaria de Gobernación a una invitación que le hizo la presidenta del INE como lo hizo a la Cámara de Diputados, para mí simplemente refleja coordinación institucional”, insistió el diputado.

Respecto al presupuesto solicitado por el INE para 2027, superior a los 40 mil millones de pesos, el presidente de la Mesa Directiva evitó pronunciarse sobre un monto específico y dejó la decisión en manos de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y del Pleno.

Sin embargo, estableció que cualquier ajuste deberá garantizar que el órgano electoral pueda organizar adecuadamente los comicios del próximo año, considerados los más grandes de la historia.

“Vamos a un proceso electoral, el más grande en la historia de nuestro país, y no podemos recortar y dejar de garantizar que el INE pueda hacer su función de árbitro como la debe de hacer”, señaló.

En este sentido, legislador del partido Verde sí se pronunció a favor de eliminar gastos que no sean indispensables, pero rechazó asumir personalmente la tarea de determinar qué rubros deberían reducirse, pues dijo que aún no ha revisado a detalle el gasto propuesto por el INE para el siguiente año.