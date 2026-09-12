Menos apagones registrados en el sureste, dice CFE

LOS TRABAJADORES de la empesa pública del Estado reparan el apagón registrado en Escárcega, Campeche

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, entre enero y julio de 2026, las interrupciones al suministro disminuyeron en el sureste. Particularmente, 25 por ciento en Quintana Roo y 17 por ciento en Yucatán, en ambos casos, respecto al mismo periodo de 2024.

Para lograr la reducción de los apagones, la CFE explicó que en transmisión, desde marzo de 2025, quedaron concluidas las obras de refuerzo asociadas a las centrales de ciclo combinado Mérida y Valladolid, con una inversión de 750 millones de pesos, que mejoraron el transporte de energía, los niveles de voltaje y el margen operativo del sistema peninsular.

Además de ello, actualmente se encuentran en ejecución siete obras estratégicas de transmisión, con una inversión superior a mil 500 millones de pesos, que incorporarán 300 megavoltio-amperio (MVA) de transformación, Mérida, Cancún y la Riviera Maya.

El Tip: El gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, prevé que la Comisión Federal de Elctricidad tenga un superávit financiero de 25 mil millones de pesos.

Sólo en Quintana Roo, la CFE desarrolla una de las carteras de infraestructura de transmisión más importantes de la región, con inversiones superiores a 13 mil millones de pesos para atender el crecimiento de Cancún, Riviera Maya, Cozumel, Chetumal y otras zonas estratégicas.

Entre los proyectos se encuentran el aumento de capacidad en Kantenáh, Leona Vicario, Oxtankah Banco 1, la modernización de la Subestación Nizuc y la línea submarina Playacar–Chankanaab II, prevista para fortalecer el suministro de Cozumel y Playa del Carmen. También está priorizado el reforzamiento del corredor Ticul–Chetumal, una obra de largo plazo para incrementar la capacidad de atención en el sur de la Península.

En distribución, Quintana Roo contempla una inversión de mil 334 millones de pesos para dos nuevas subestaciones, dos ampliaciones y 34 obras de modernización, que incorporarán 110 MVA adicionales de capacidad.

En Yucatán se destinan mil 310 millones de pesos para dos nuevas subestaciones, una ampliación y 76 obras, con 90 MVA adicionales. En mayo de 2026, se incorporaron 518 megawatts.