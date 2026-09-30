Édgar Amador destaca estabilidad económica de México ante Cámara de Diputados

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, defendió ante el Pleno de la Cámara de Diputados los resultados económicos de la administración de Claudia Sheinbaum y aseguró que México mantiene una posición de estabilidad frente a un entorno internacional marcado por incertidumbre geopolítica, cambios en la política comercial y una moderación de la actividad económica mundial.

Durante su comparecencia con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el funcionario sostuvo que la política económica ha tenido como premisas la protección del bienestar de las familias y la preservación de la estabilidad macroeconómica y fiscal.

Amador destacó que el salario mínimo acumula en 2026 una recuperación de más de 150 por ciento en términos reales desde 2018, al tiempo que, afirmó, durante los últimos dos años ha registrado incrementos por encima de la inflación.

De acuerdo con el titular de Hacienda, esta recuperación se ha traducido en mayores ingresos disponibles para millones de familias y ha contribuido a fortalecer la demanda interna.

Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, compareció ante el pleno de la Cámara de Diputados. ı Foto: Cuartoscuro

En materia inflacionaria, señaló que la inflación se ubica actualmente en 3.4 por ciento, dentro del rango establecido por el Banco de México, y aseguró que las medidas implementadas para contener presiones derivadas principalmente de choques externos y de los precios de los combustibles han contribuido a mantenerla bajo control.

Si estas no hubieran sido puestas en marcha, nuestra estimación es que la inflación el día de hoy sería significativamente superior al 4 por ciento Édgar Amador Zamora



Amador también destacó los resultados de la política social y aseguró que 41 por ciento de los hogares mexicanos recibe algún apoyo social, lo que representa, de acuerdo con sus cifras, alrededor de 43 millones de personas beneficiarias. Sostuvo que estos programas buscan establecer un piso social mínimo y contribuir a reducir la pobreza monetaria.

El funcionario agregó que durante 2026 la pobreza laboral se ha ubicado, según sus datos, en sus niveles más bajos desde que existe registro.

Ante los diputados, el secretario de Hacienda aseguró que el Gobierno federal trabaja en una nueva etapa de inversión y expansión de la capacidad productiva, con proyectos enfocados en infraestructura, energía, agua, vivienda y transporte.

El Banco de México (Banxico) ı Foto: Cuartoscuro

Informó que la cartera nacional contempla más de mil 500 proyectos de inversión en sectores estratégicos, que en conjunto representarían más de 5.6 billones de pesos durante la actual administración.

Como parte de este esfuerzo, destacó que entre enero y junio de 2026 el valor de la construcción pública en sectores como electricidad, telecomunicaciones, transporte y urbanización creció 28 por ciento anual.

Entre las obras mencionó el Tren AIFA-Pachuca y el ramal Lechería-AIFA del Tren Suburbano, proyectos que, afirmó, están impulsando el empleo formal en la construcción en Hidalgo y el Estado de México.

Amador aseguró que las estrategias de inversión y fortalecimiento de las cadenas productivas ya muestran resultados.

Señaló que durante el segundo trimestre de 2026 el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2.1 por ciento anual, mientras que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró en julio un incremento anual de 3.4 por ciento.

Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, compareció ante el pleno de la Cámara de Diputados. ı Foto: Cuartoscuro

El secretario sostuvo que estos indicadores permiten al Gobierno mantener una perspectiva favorable para el cierre de 2026 y fortalecer las condiciones para un mayor crecimiento durante 2027.

También destacó que la inversión extranjera directa alcanzó cerca de 35 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones acumularon un crecimiento de 28 por ciento hasta julio, de acuerdo con las cifras presentadas durante su comparecencia.

En materia de ingresos públicos, Amador aseguró que al cierre de 2026 la recaudación tributaria habrá aumentado 0.7 puntos porcentuales del PIB, sin necesidad de una reforma fiscal.

Atribuyó este incremento a una mayor eficiencia recaudatoria, al combate a prácticas de evasión y al fortalecimiento de los mecanismos de control en las aduanas.

Son acciones que protegen a quienes cumplen con sus obligaciones y permiten que todos contribuyan de manera justa Édgar Amador Zamora



La inversión extranjera directa alcanzó cerca de 35 mil millones de dólares ı Foto: larazondemexico

El funcionario afirmó que el incremento de los ingresos, acompañado de una ejecución prudente del gasto, ha permitido mantener la deuda pública en niveles que calificó como sostenibles.

Como parte de la estrategia de consolidación fiscal, Amador informó que los Requerimientos Financieros del Sector Público se redujeron en 1.7 puntos porcentuales del PIB respecto a 2024.

Añadió que los fondos de estabilización superan actualmente los 170 mil millones de pesos, su nivel más alto desde 2020, lo que, sostuvo, amplía el margen de respuesta del Gobierno ante eventuales choques económicos.

El secretario explicó además que alrededor de 80 por ciento de la deuda del Gobierno federal está denominada en moneda nacional y que buena parte se encuentra cubierta mediante instrumentos con tasas de interés fijas, lo que reduce su exposición a movimientos externos.

Durante su exposición, Amador también abordó la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Logo de Pemex en una gasolinera de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Reuters

Aseguró que las medidas implementadas han permitido reducir la deuda de la empresa a su nivel más bajo desde 2014 y sostuvo que su riesgo financiero se ha reducido cerca de 45 por ciento en los últimos cinco años.

Según el funcionario, esta mayor solidez financiera permitirá a Pemex avanzar en nuevos proyectos de inversión mediante esquemas mixtos. Indicó que hasta ahora se han adjudicado diez proyectos bajo este mecanismo.

Al concluir su intervención, Amador sostuvo que México avanza hacia una economía con mayor inversión, capacidad productiva y bienestar, y reiteró la disposición de la Secretaría de Hacienda para mantener el diálogo con los legisladores durante el análisis del Paquete Económico.

Desde la Secretaría de Hacienda seguiremos trabajando con responsabilidad y visión de largo plazo para consolidar un país con mayor crecimiento y bienestar Édgar Amador Zamora



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