Sheinbaum destaca nueva Constitución y reformas en su Segundo Informe de Gobierno

Claudia Sheinbaum, presidenta de México durante el fin de su recorrido con el informe Honestidad y resultados

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso el nuevo andamiaje constitucional en el centro del balance con el que cerró su gira por el Segundo Informe de Gobierno y sostuvo que las reformas aprobadas en los últimos dos años permitieron revertir cambios impulsados durante el periodo neoliberal. Desde el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria afirmó que ese marco recuperó derechos sociales y reforzó disposiciones sobre soberanía. “Hoy tenemos una nueva Constitución, una norma fundamental acorde con los tiempos de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, aseguró.

Ante miles de asistentes que llenaron la Plaza de la Constitución, la mandataria sostuvo que su administración y la actual Legislatura modificaron el marco jurídico para recuperar derechos sociales, ampliar garantías y reforzar disposiciones relacionadas con la soberanía nacional. “En dos años hemos revertido buena parte de las reformas del neoliberalismo que traicionaron nuestra historia y la lucha de nuestro pueblo”, expresó.

La titular del Ejecutivo identificó los derechos sociales como uno de los principales componentes del nuevo andamiaje constitucional. “Estos dejaron de ser mercancías, dejaron de ser privilegios y se convierten nuevamente en derechos del pueblo de México”, señaló al referirse a educación, salud y vivienda.

Bajo ese argumento, Sheinbaum lanzó uno de los mensajes centrales de su discurso hacia el exterior. “Ninguna potencia extranjera, ninguna élite económica o política tiene el derecho de dictar el presente y el futuro de nuestra patria. Esa decisión solo le pertenece al pueblo de México”, sostuvo. También afirmó que el país rechaza cualquier intervención sobre sus decisiones internas. “Las y los mexicanos no queremos injerencias, ni intervencionismos, ni violación a nuestra territorialidad”.

🚨Sheinbaum reafirma soberanía de México desde el Zócalo



Durante el cierre de su gira de rendición de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las y los mexicanos no quieren injerencias ni intervencionismo extranjero, y destacó el carácter independiente y soberano del… — Azucena Uresti (@azucenau) September 27, 2026

Respecto de Estados Unidos, la Presidenta hizo una referencia directa dentro del recorrido histórico con el que sustentó esa defensa de la soberanía. Recordó la invasión estadounidense y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional durante la etapa de Antonio López de Santa Anna, episodio que enlazó con otros momentos en los cuales México enfrentó proyectos externos sobre su vida política.

Para reforzar el apartado sobre independencia y soberanía, la mandataria destacó el artículo 40 constitucional, al que atribuyó un nuevo párrafo contra actos de injerencia extranjera. También remitió al artículo 19 como parte de las disposiciones dirigidas a agentes del exterior que vulneren el territorio nacional. “La nueva Constitución fortalece la independencia y la soberanía”, aseguró antes de enumerar esos cambios.

Ese blindaje constitucional, sostuvo Sheinbaum, forma parte de una transformación más amplia que vinculó con las principales rupturas políticas de la historia del país. Desde esa lectura, afirmó que durante el periodo neoliberal se modificaron conquistas derivadas de la Constitución de 1917, disminuyeron derechos sociales y aumentó la presencia de intereses externos en las decisiones nacionales. La Presidenta ubicó en 2018 el inicio de una etapa orientada a recuperar los principios de igualdad, independencia, soberanía, libertad y justicia social.

Entre esas modificaciones incluyó la jornada laboral de 40 horas y la obligación de que el salario mínimo registre incrementos por encima de la inflación. La mandataria sostuvo que este nuevo andamiaje también refleja una concepción distinta sobre el destino de los recursos públicos, con prioridad en el bienestar de la mayoría.

La presidenta también sumó las modificaciones que reconocen a pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, así como la igualdad sustantiva de las mujeres. En materia política, señaló la prohibición de la reelección para cargos de elección popular a partir de 2030, las restricciones al nepotismo electoral y la elección por voto de los integrantes del Poder Judicial como componentes de la transformación del régimen constitucional.

Sheinbaum enlazó esa defensa territorial con decisiones de carácter económico. Citó el reconocimiento constitucional de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas, además de la recuperación del agua como bien nacional y derecho humano fundamental. En su exposición, estos cambios forman parte del mismo proceso mediante el cual su gobierno busca desmontar modificaciones que asoció con las administraciones neoliberales.

La mandataria tampoco dejó fuera la reforma sobre nacionalidad para quienes aspiren a encabezar el Ejecutivo federal o los gobiernos estatales. Sheinbaum dijo que esperaba su aprobación en el Senado y explicó que la propuesta establece requisitos para quienes pretendan ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

#MXM | 🇲🇽 Claudia Sheinbaum destacó los programas sociales que se han entregado en la Ciudad de México y señaló que en 2026 se habrán destinado 70 mil 258 millones de pesos para 3 millones de derechohabientes de los programas de bienestar en la capital.



“En 2026, habremos… pic.twitter.com/4scWur80ty — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 27, 2026

CDMX concentra inversión y programas

Al pasar al balance para la capital, Sheinbaum informó que durante 2026 el Gobierno de México destinará 70 mil 258 millones de pesos a programas de bienestar que alcanzan a tres millones de derechohabientes en la Ciudad de México. Entre los apoyos mencionó las pensiones para adultos mayores, 255 mil personas con discapacidad y 321 mil 684 mujeres de 60 a 64 años incorporadas a Mujeres Bienestar.

En educación, reportó 389 mil 305 jóvenes de preparatorias públicas con beca y 312 mil 885 estudiantes de secundaria beneficiados por el programa Rita Cetina. Añadió recursos para que 387 mil 867 niñas y niños de primarias públicas cuenten con apoyo económico, además de 935 mil 462 menores que reciben leche a bajo costo.

Dentro del sector salud, enumeró la conclusión del Hospital Regional número 25 en Iztapalapa y del Hospital Oncológico para la Mujer en Gustavo A. Madero. A esa infraestructura se agregó el Hospital General Gonzalo Castañeda del ISSSTE, un nuevo centro de diagnóstico para los institutos nacionales, la remodelación del Hospital Regional de Alta Especialidad Ignacio Zaragoza y la ampliación del Centro Médico Nacional 20 de noviembre.

Respecto de la atención primaria, indicó que el Gobierno federal trabaja con la administración de Clara Brugada para poner en operación 804 consultorios del IMSS-Bienestar, cada uno con farmacia propia. En el ámbito educativo también mencionó una nueva preparatoria y otro campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

#MXM | Claudia Sheinbaum destacó las obras ferroviarias en la Ciudad de México, entre ellas la conexión del Tren Insurgente hacia Observatorio y el Tren Felipe Ángeles hasta el AIFA, además de la construcción de las líneas CDMX-Pachuca y CDMX-Querétaro.



También resaltó obras de… pic.twitter.com/HrHV2tKzZL — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 27, 2026

Sobre movilidad, la mandataria incluyó la conclusión del tramo de la Línea 12 del Metro hacia Observatorio, recursos para rehabilitar la Línea 2 y aportaciones federales destinadas a la Línea 4 del Cablebús. Sumó la entrada en operación del Tren Interurbano El Insurgente entre Santa Fe y Observatorio, así como el servicio ferroviario hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Además, señaló que continúan los proyectos de trenes Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro. El paquete anunciado incluye obras hidráulicas para mejorar el suministro hacia Iztapalapa y Gustavo A. Madero, junto con acciones dirigidas a reducir inundaciones en la zona oriente.

Sheinbaum calculó en cerca de 60 mil millones de pesos la inversión correspondiente a distintas obras destinadas a habitantes de la capital. Antes de cerrar su discurso, aseguró que el Gobierno federal mantendrá el trabajo conjunto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, tras concluir la gira nacional de rendición de cuentas.

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LMCT