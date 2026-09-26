Defensa replanteará ubicación de Museo Militar ante preocupación de impacto ambiental en Chapultepec

En una toma aérea, una fotografía ilustrativa de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) determinó replantear la ubicación del un museo militar, al atender preocupaciones sobre posibles afectaciones ambientales al Bosque de Chapultepec.

La nueva ubicación está por determinarse, aunque la Defensa adelantó que el recinto abrirá en otro campo militar que ya cuente con construcciones, con el objetivo de no afectar áreas verdes.

Explicó que el proyecto original contemplaba la construcción del museo en un campo militar utilizado desde 1969 por unidades de la 1/a. Zona Militar para actividades de adiestramiento.

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El predio en el que se pretendía construir el museo, aledaño al Bosque de Chapultepec, presenta “una baja densidad de árboles, debido a la infraestructura y obstáculos propios del entrenamiento castrense”; además, se encuentra delimitado y sin acceso al público.

La construcción del museo se sustentaba en la cuarta misión general establecida en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: “realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”. Bajo este propósito, el proyecto busca fomentar, mediante el conocimiento de la historia, la identidad nacional y el nacionalismo, considerados elementos fundamentales para la preservación del Estado mexicano.

Asimismo, el museo pretende fortalecer la oferta museística de la Ciudad de México y contribuir a la educación y cultura de las nuevas generaciones mediante el conocimiento de la historia de las fuerzas armadas mexicanas, estrechamente vinculada con la historia de la nación.

El espacio mostraría, desde el punto de vista militar, el desarrollo de la defensa de la soberanía en la que ha participado el pueblo de México, a través de episodios como las Batallas del Monte de las Cruces, Calpulalpan de 1860, la del 5 de Mayo en Puebla y las tomas de Ciudad Juárez y Zacatecas, entre otras.

También contemplaba exhibir el acervo integrado a lo largo de más de 200 años de historia, compuesto por documentos, pinturas, armas, uniformes, vehículos, aeronaves y otros objetos de valor histórico, con el propósito de preservarlo y compartirlo con la sociedad mexicana y visitantes extranjeros.

Ante las preocupaciones ambientales, la Defensa ratificó su compromiso con la preservación del medio ambiente y señaló que, desde 1993, ha producido más de 2 mil 300 millones de árboles en sus 32 viveros forestales militares ubicados en todo el país, destinados a campañas nacionales de reforestación en las que tradicionalmente ha participado ampliamente el personal militar.

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cehr