Segundo Informe de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de CDMX: horario y dónde ver EN VIVO

Presidenta Claudia Sheinbaum alista cierre de gira nacional en el Zócalo de la Ciudad de México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluirá este domingo 27 de septiembre su gira nacional de rendición de cuentas en el Zócalo de la Ciudad de México, con una “asamblea” para ofrecer un balance de las acciones en la capital durante sus primeros dos años de gobierno.

El evento está programado para las 11:00 horas en la Plaza de la Constitución, según confirmó la mandataria durante su conferencia matutina del 24 de septiembre, al explicar que recorrido por las 32 entidades de la República que inició el pasado 3 de septiembre en Cuernavaca, Morelos, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

Sheinbaum Pardo afirmó que no se trata de una movilización nacional, sino “una asamblea para informar lo que hemos hecho en la Ciudad de México. (...) Es aquí en Zócalo a las 11:00 de la mañana, y es para la Ciudad de México; claro, está abierto a que venga quien lo desee, pero es el informe de la Ciudad de México”, agregó.

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Explicó que posteriormente retomará sus informes semanales, además de los recorridos para supervisar obras y otras acciones de gobierno en la República.

Este 26 de septiembre, tras rendir su informe de resultados en Guerrero, Michoacán, Puebla, Tabasco y Sonora, la Presidenta destacó la asistencia de más de 120 mil personas, y aprovechó para invitar al evento en la Ciudad de México.

“Les agradezco muchísimo, ha sido una experiencia hermosísima y como siempre: amor con amor se paga”, sostuvo a través de un mensaje en video.

Mañana cerramos nuestra gira de rendición de cuentas en la Ciudad de México. Gracias a todas y todos los que nos han acompañado en estas asambleas a lo largo del país.



Amor correspondido. ❤️ pic.twitter.com/Kc7XaZoOGq — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 27, 2026

El 1 de septiembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entregó el Segundo Informe de Gobierno de la actual administración al Congreso de la Unión, con el que la titular del Poder Ejecutivo rinde cuentas del estado general de la administración pública, tal como establece el artículo 69 de la Constitución.

¿Dónde ver en vivo el informe de Claudia Sheinbaum?

Quienes no puedan asistir al evento en el Zócalo de la Ciudad de México, podrán seguir el mensaje de la Presidenta a través de sus redes sociales y los canales oficiales del gobierno de México.

Entre las opciones para seguir la transmisión en vivo se encuentran:

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cehr