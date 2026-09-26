El lunes, avances del caso Ayotzinapa

Familiares de los normalistas desaparecidos se reunieron desde temprano en las inmediaciones de la Corte, ayer.

El Gobierno federal aplazó hasta el lunes la presentación de los avances y nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43, por lo que la información se dará a conocer después del duodécimo aniversario de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el reporte será presentado conjuntamente por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Félix Arturo Medina Padilla, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán.

El anuncio modifica el calendario planteado previamente. El lunes pasado, la mandataria señaló que el informe sería público y debía presentarse antes del 26 de septiembre, fecha en que se cumplen 12 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

135 mil personas desaparecidas registradas a mediados de 2026

Sheinbaum Pardo precisó entonces que los avances ya habían sido expuestos a los padres y madres de los jóvenes y que estaba pendiente hacerlos públicos.

La presentación se realizará después de las movilizaciones convocadas para este sábado por los familiares y estudiantes, quienes mantienen su exigencia de conocer el paradero de los normalistas y esclarecer la participación de autoridades en los hechos de septiembre de 2014.

Sobre las protestas, la mandataria aseguró que su administración no emitirá juicios respecto a las movilizaciones relacionadas con el caso, aunque reiteró su llamado a que se desarrollen de manera pacífica.

Familiares de los normalistas desaparecidos se reunieron desde temprano en las inmediaciones de la Corte, ayer. ı Foto: Claudia Arellano|La Razón

La Presidenta fue consultada sobre los reclamos que se realizaron el jueves frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuya recomendación más reciente sobre el caso fue rechazada por las familias, que consideran que reduce la responsabilidad atribuida al Ejército.

Los padres y madres han cuestionado que la CNDH no incorporara sus planteamientos sobre la posible participación de militares y mantienen entre sus principales demandas la entrega de 853 folios de inteligencia militar que consideran relevantes para esclarecer lo ocurrido.

La jefa del Ejecutivo adelantó que el martes, una vez presentado el informe, podrá abordar con mayor detalle durante su conferencia los resultados y líneas de investigación que dé a conocer el Gobierno.