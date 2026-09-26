Velasco en la ONU defiende cooperación

EL CANCILLER mexicano, durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, ayer

LA NACIÓN ha demostrado que puede cooperar estrecha y respetuosamente con sus socios internacionales y, al mismo tiempo, hacer valer plenamente su soberanía, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, ante la Asamblea General de la ONU.

En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller defendió una política exterior soberana e independiente, anclada en los principios de la Constitución, como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la igualdad jurídica de los Estados.

“México ha demostrado que un país puede cooperar estrecha y respetuosamente con sus socios y al mismo tiempo hacer valer su soberanía plenamente”, sostuvo el canciller.

En materia de seguridad, el funcionario destacó que los avances alcanzados distinguen a México en el escenario internacional y subrayó que la estrategia se sostiene en la cooperación internacional, pero bajo el principio básico de “cooperación sin subordinación”.

“La paz no se decreta ni se impone; se construye con justicia social”, afirmó.

Como parte de esa política exterior, Velasco Álvarez destacó la protección de los mexicanos que viven fuera del país. “México acompaña a su comunidad en el exterior y defiende sus derechos humanos donde quiera que se encuentren, siempre con estricto apego al derecho internacional”, dijo.

Ante los conflictos internacionales, señaló que México mantiene una posición firme en favor de la vigencia del derecho internacional y la solución pacífica de las controversias. “El derecho internacional debe prevalecer sobre la fuerza”, sostuvo, al tiempo que demandó proteger a la población civil y respetar la integridad territorial de las naciones.

En particular, reiteró la defensa de la solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina y el derecho del pueblo palestino a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas.