Banxico decide mantener, otra vez, la tasa de interés en 6.5%

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) mantuvo este jueves 24 de septiembre, por unanimidad, la tasa objetivo de interés interbancaria a un día en 6.50 por ciento.

La decisión es la tercera ocasión sin cambios.

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Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por unanimidad conservar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 6.50%. Consulta el comunicado en: https://t.co/zwygQG0IUN pic.twitter.com/DxuDHlRsH1 — Banco de México (@Banxico) September 24, 2026

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FGR