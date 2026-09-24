Banxico decide mantener, otra vez, la tasa de interés en 6.5%

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) mantuvo este jueves 24 de septiembre, por unanimidad, la tasa objetivo de interés interbancaria a un día en 6.50 por ciento.
La decisión es la tercera ocasión sin cambios.
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FGR
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