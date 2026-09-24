Anuncian cuatro organizaciones creación de ‘Alas’, centro de atención integral a víctimas de violencia sexual infantil y trata en México

A fin de contribuir a la lucha contra la violencia sexual infantil y la trata de personas, Fundación Santander México, Freedom for Children A.C., Fundación Fibra UNO (FUNO) y Promotora Social México A.C., anunciaron la creación de “Alas”, centro de atención a niñas, niños y adolescentes, con sede en la Ciudad de México.

En las oficinas corporativas de Santander México, se firmó el convenio para la creación de “Alas”, que, con una inversión significativa por parte de las agrupaciones participantes, se convertirá en un espacio dedicado a la atención especializada y el acompañamiento integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias, donde se espera atender a 150 familias por año.

Además de ser una respuesta integral ante esta problemática que afecta a miles de niñas, niños y adolescentes en México, esta alianza representa un cambio de fondo en la forma en que organizaciones tan diversas se han unido para establecer un centro de atención, sumando esfuerzos, conocimiento, recursos, innovación y estrategias, poniéndolas a favor de las infancias.

La atención oportuna y especializada marca la diferencia de manera significativa en la vida de niñas, niños y adolescentes que han vivido violencia sexual.

En este espacio que se espera abra sus puertas hacia el primer bimestre de 2027, se brindará atención psicológica, social, jurídico y médica especializada en trauma. Estará operado por especialistas de Freedom for Children, A.C., bajo la coordinación de Lorena Duarte, mientras que Santander, FUNO y Promotora Social México, aportarán recursos financieros y materiales para las actividades del centro “Alas”.

“Como Fundación Santander México, buscamos incidir en aspectos sensibles para el país, con un enfoque nuevo, donde unimos esfuerzos y estrategias con otras agrupaciones para formar alianzas que lleven los alcances individuales a otro nivel. Estamos muy orgullosos de la apertura de Alas, pero sobre todo, de impulsar un nuevo modelo de colaboración interinstitucional entre fundaciones y empresas de diverso orden, que tejan una red de respuesta integral a una causa; creemos que este es el futuro de la responsabilidad social corporativa que en este caso se materializa en la asignación del espacio para que opere esta iniciativa en donde antes fueron oficinas del banco”, apuntó Valentina Villa, Directora de Fundación Santander México.

Por su parte, Fernando Landeros, Presidente de Fundación Freedom for Children, apuntó que “Fundación Freedom ha trabajado en sus primeros 5 años para prevenir e incidir en materia de violencia sexual infantil y la trata de personas. Ahora con la creación de Alas, también acompañaremos a las infancias en su proceso de recuperación emocional y relacional. Será un lugar cálido y seguro para devolverle a las niñas y los niños sus alas.”

La iniciativa articula la experiencia de organizaciones de distintos sectores para ofrecer, desde un mismo espacio, atención psicológica, social, legal y médica especializada en trauma. En su momento, Pedro Castillo, Director de Inversión Social de Promotora Social México, señaló que “Es un gran anhelo que niñas y niños que han vivido situaciones tan traumáticas como el abuso sexual o la trata tengan un lugar donde especialistas puedan acompañarlos de manera integral y no dejarlos a la deriva. Alas también nos permite sumar la experiencia y los recursos de distintas organizaciones para fortalecer la forma en que atendemos una problemática tan compleja. Queremos que este esfuerzo contribuya a fortalecer la forma en que México responde a estas niñas, niños y sus familias.”

En ese contexto y tras destacar su patrocinio de la exposición temporal “Infancias en Silencio” en el Museo Memoria y Tolerancia, la Directora de Fundación Fibra UNO, Ana Karen Mora, detalló que “Cuidar a la niñez mexicana es una responsabilidad de todos. Frente a una problemática tan grave como la trata y la violencia sexual infantil, no podemos permanecer indiferentes. Por eso nos llena de orgullo colaborar con Fundación Santander México, Promotora Social México y, especialmente, con Freedom for Children, quien estará al frente de ‘Alas’. Para FUNO es muy significativo que este proyecto tenga su hogar en uno de nuestros inmuebles y poder transformar un espacio físico en un lugar de protección, acompañamiento y esperanza para niñas, niños y adolescentes.”

Las organizaciones que forman esta alianza para la creación de “Alas”, subrayaron el llamado a prevenir y concientizar acerca de la violencia sexual que viven miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Si conoces un caso de violencia sexual infantil o trata es importante denunciarlo al 911, 089 o a la Línea Nacional contra la Trata al 800 55 33 000.

Te puede interesar:

- PT, al tú por tú con Morena: podemos hacer perder hasta 12 gubernaturas

- También es difícil vivir junto a un país con alto consumo de drogas, pero no lo voy a decir: CSP

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR