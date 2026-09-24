Transformar el ahorro en inversión productiva, el reto para el crecimiento de México: Moody’s

México no enfrenta una escasez de ahorro para financiar las inversiones que necesita, sino una falta de mecanismos capaces de transformar dichos recursos en proyectos productivos, en momentos en que el bajo crecimiento y las presiones fiscales representan desafíos para la calidad crediticia del país, advirtió Moody’s.

A pesar de que México cuenta con uno de los acervos de capital más importante de América Latina, enfrenta el reto de contar con mecanismos eficientes que transformen el ahorro en inversión, alertó Carlos Díaz de la Garza, general manager, Moody’s Local North Latam.

Durante el inicio de actividades del Inside Latam Mexico 2026, el directivo explicó que el país cuenta con un número importante de necesidades de inversión en energía, transporte, logística, agua, conectividad digital y en infraestructura, por lo que el desafío “no radica sólo en la capacidad de financiamiento”, sino en cómo se ejecuta.

“El desafío no radica únicamente en la capacidad de financiamiento, radica, sobre todo en la ejecución del desarrollo de proyectos viables y financiables. Un marco jurídico con reglas claras y consistentes a lo largo del tiempo y la disponibilidad de vehículos de inversión que conecten el capital institucional con las necesidades de infraestructura. Todos esos son factores clave para el crecimiento de México”, afirmó el directivo.

México cuenta con uno de los acervos de capital más importante de América Latina ı Foto: Canva

En este sentido, comentó que es necesario que el Estado de derecho sea el eje que brinde, certeza al capital y que contribuya a fortalecer el crecimiento para enfrentar las presiones fiscales actuales.

El directivo insistió en que la eficiencia en la canalización de recursos tendría un efecto positivo, no sólo sobre la inversión, sino sobre la capacidad productiva de la economía nacional. “Si nosotros logramos transformar de manera eficiente el ahorro en inversión productiva podremos elevar la productividad, fortalecer la competitividad y construir una economía capaz de sostener mayores niveles de crecimiento”, afirmó.

Lo anterior toma mayo relevancia si se considera que el 20 de mayo pasado la calificadora de riesgo redujo la nota soberana del país, al mismo tiempo en el que coloca al crecimiento económico como uno de los elementos centrales para modificar la trayectoria crediticia del país.

Justo para lograr esto, el directivo mencionó que existen tres vías: el consumo interno, la inversión pública y la inversión privada, por lo que aseguró que las políticas orientadas a impulsar la inversión requieren estar respaldadas por un Estado de derecho que dé certidumbre al capital, de manera que contribuyan a fortalecer el crecimiento y permitan enfrentar las presiones fiscales que atraviesa el país.

“El verdadero crecimiento no consiste simplemente en llegar más lejos el día de hoy, sino en crear las condiciones para seguir avanzando el día de mañana”, finalizó.

Moody’s ı Foto: larazondemexico

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LMCT