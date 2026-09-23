China y EU acuerdan extender tregua comercial y arancelaria hasta enero de 2027

Banderas de Estados Unidos y China, el 23 de septiembre de 2026.

China y Estados Unidos pactaron extender hasta enero de 2027 el acuerdo arancelario y comercial suscrito por ambas potencias en octubre de 2025, informó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En entrevista para el programa Special Report, de Fox News, Bessent detalló que el llamado “acuerdo de Busan” se mantendrá hasta el 10 de enero para “evaluar qué podemos hacer en el ámbito económico”, explicó.

Originalmente, el acuerdo debía concluir el 10 de noviembre; sin embargo, Washington accedió a prorrogar la tregua comercial otros dos meses en espera de “un enfoque más integral” por parte de Pekín.

“Ha habido ciertos aspectos del cumplimiento por parte de China que no han sido perfectos”, declaró Bessent. “Ahora que nos hemos reunido con ellos y les hemos expuesto nuestras expectativas, queremos ver si en los próximos meses adoptan un enfoque más integral a la hora de implementar el acuerdo”, aseveró.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Reuters

Más temprano este miércoles, Bessent se reunió con el viceprimer ministro de China, He Lifeng, tras sostener un primer encuentro el pasado 20 de septiembre en Nueva York, de cara a la visita del presidente Xi Jinping a Estados Unidos.

En declaraciones a la prensa antes de la reunión en la sede del Banco Mundial, en Washington, Bessent señaló que abordaría “asuntos pendientes” con su homólogo chino después de su primer encuentro, y en preparación al acercamiento entre Xi y Trump.

El secretario del Tesoro apuntó que Estados Unidos buscaba una estabilidad estratégica basada en la “reciprocidad y la equidad”.

Al salir de la reunión, Bessent se limitó a comentar que Washington está abierto a considerar una ampliación del “acuerdo de Busan” o a mantenerlo, “y haremos lo que sea mejor para el pueblo estadounidense”.

Posteriormente, en la red social X, aseveró que dialogaron sobre asegurar “compromisos significativos que protejan a los trabajadores, agricultores y empresas estadounidenses, al tiempo que se avancen los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos”.

Today in Washington, Vice Premier He Lifeng and I held substantive discussions on the U.S.-China economic relationship ahead of President Trump’s meeting with President Xi. Our discussions continued to focus on securing meaningful commitments that protect American workers,… pic.twitter.com/YgBBr2LT4W — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 23, 2026

Xi Jinping arribó este miércoles a la base aérea de Andrews, en Maryland, donde fue recibido por Donald Trump, con quien sostendrá una reunión este 24 de septiembre en la Casa Blanca.

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cehr