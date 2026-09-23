EU busca cooperación con México como ‘buenos vecinos’, sin intervencionismo

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, durante la Quinta Convención Binacional de la American Society, el 23 de septiembre de 2026.

El embajador Ronald Johnson resaltó que Estados Unidos continuará colaborando con México para que ambas naciones sean seguras y prósperas, no desde el intervencionismo, sino como “buenos vecinos”.

En el marco de la Quinta Convención Binacional de la American Society of Mexico (AmSoc), afirmó que la administración estadounidense desea un México soberano respecto a potencias extranjeras, pero también libre de la interferencia del crimen organizado que controla a las comunidades.

“Los Estados Unidos quieren ver a un México que sea soberano frente a la interferencia maliciosa del exterior, pero también a un México que sea soberano y libre de la interferencia interna de organizaciones criminales y cárteles transnacionales que aterrorizan y controlan comunidades” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México



El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y el presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, el 23 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Johnson destaca avances en seguridad

El diplomático agregó que, gracias a la cooperación y al intercambio de información entre ambos países, se han logrado avances importantes en materia de seguridad, como contar con una “frontera más segura”, el incremento en la incautación de fentanilo y otras drogas en México, así como el decomiso de armas en Estados Unidos.

“Desde que la Presidenta Sheinbaum asumió el cargo, México ha incautado más de 500 toneladas de narcóticos ilegales, incluidas 80 toneladas en el mar, y esas incautaciones incluyen más de 2 toneladas de fentanilo y 9.5 millones de pastillas de fentanilo. Esas cifras se traducen, casi de forma literal, en vidas salvadas”, añadió.

Sostuvo que, gracias a estas acciones, las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos han disminuido un 35 por ciento, lo que equivale a salvar alrededor de 35 mil vidas al año. “Es realmente importante. Tenemos más trabajo por hacer, pero es mucha gente y estoy muy orgulloso de ello”.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, durante la Quinta Convención Binacional de la American Society, el 23 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

‘Vamos tras la red completa’, advierte Johnson a criminales

Puntualizó que tanto México como Estados Unidos han “hecho más que nunca” para frenar el flujo de actividades ilegales que cruzan la frontera. En ese sentido, mencionó que las autoridades estadounidenses han decomisado más de 50 mil armas de fuego antes de que llegaran a manos de grupos delictivos.

“Nuestra cooperación conjunta respaldó operaciones importantes contra algunas de las redes criminales y líderes de cárteles más violentos en México… Vamos tras la red completa: los traficantes, los lavadores de dinero, las empresas fachada, los facilitadores y todos los que ayudan a que estas redes funcionen” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México



Durante su intervención, el embajador citó a Donald Trump para reafirmar la colaboración positiva con el gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado:

“La protección y la seguridad llegarán a México. Estoy muy orgulloso de decirles que mantenemos una muy buena relación con el gobierno mexicano. Hemos logrado grandes avances. Ellos tampoco quieren a los cárteles. Y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor, más seguro y más hermoso para vivir y prosperar”, concluyó.

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cehr