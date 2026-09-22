México, por acotar importaciones a otros por queja de EU

El Gobierno de México buscará las opciones para reducir las compras que realiza a otros países e incrementar las importaciones provenientes de Estados Unidos como una posible solución para que éste disminuya su déficit comercial. Esta posición es similar a las que ha tomado en los últimos meses para lograr un acuerdo bajo el T-MEC y que obedece a una posición pragmática para negociar como lo señaló la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

“Estamos buscando qué se podría hacer para que, en vez de comprar de otros países del mundo, le compremos a Estados Unidos y se reduzca eso que está pidiendo que se reduzca, que es el llamado ‘déficit’ en la balanza comercial”, indicó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina.

El Dato: México, Canadá y EU firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el primero de enero de 1994.

De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de EU, en 1995 —segundo año de operación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)— fue el primer año en que registró un déficit comercial con nuestro país por 15 mil 808.3 millones de dólares (mdd); 25 años después, en 2020, con la entrada en vigor del nuevo tratado, el T-MEC, la cifra llegó hasta 110 mil 964.1 mdd y cinco años después, en 2025, registró un crecimiento de 77.5 por ciento para ubicarse en 197 mil 033.2 millones de dólares.

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A pesar de las tarifas arancelarias que el presidente Donald Trump impuso en 2025 para las importaciones desde México, entre enero y julio de este año, el déficit comercial del principal socio de México fue de 128 mil 890.2 mdd, un incremento de 14.48 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025 cuando se ubicó en 112 mil 578.2 mdd.

Asimismo, el intercambio comercial entre ambos países en 2025 sumó 871 mil 596.6 millones de dólares, lo que consolidó a México como su principal socio, superando a China y a Canadá.

5.8 por ciento crecieron las importaciones de EU desde México

Sheinbaum Pardo explicó que se buscan las soluciones para reducir el déficit comercial; no obstante, el equipo negociador mexicano le ha explicado a la administración de Donald Trump que “es un tema complejo”.

“Le hemos explicado, con su equipo, con él, que es un tema complejo, porque así fue diseñado el tratado comercial, que México pudiera producir ciertos insumos… Que antes lo que presumían era “mano de obra barata”, nosotros ahora lo que presumimos es mano de obra calificada; pero por distintas condiciones es más económico producirlo en México que en EU. Y, además, así ya están integradas las empresas, hay una integración económica muy grande”, indicó.

Además de reducir el déficit, Sheinbaum Pardo dijo que en las conversaciones también se habla del T-MEC y de la extensión que EU no quiso prorrogar por 16 años, de ambos temas se encarga Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE).

56.7 por ciento del comercio total provino de 3 estados de EU

Ante las inquietudes sobre si las negociaciones separadas que han sostenido los tres países norteamericanos representan indicios de que el tratado comercial quedaría a un lado, Sheinbaum Pardo sostuvo que por ahora las conversaciones son bilaterales y se tratan temas en común.

En ese sentido, Jamieson Greer, titular de la USTR, dijo que en las conversaciones bilaterales, México ha sido pragmático al negociar con la administración Trump y a su vez ha implementado medidas para proteger las cadenas de suministro, como lo es el nuevo monitor de comercio de aluminio que presentó la semana pasada la SE.

“Han sido bastante pragmáticos. Hemos tenido muchas conversaciones tranquilas. Nosotros no llevamos a cabo nuestras negociaciones en público. Han hecho muchos cambios. Hoy anunciaron que van a tener un sistema de monitoreo de aluminio”, indicó durante una entrevista con Bloomberg.

El representante estadounidense aseguró que su país busca que en la “renegociación” del T-MEC y en otros acuerdos, el mercado de Norteamérica esté protegido, por lo que les preocupa el transbordo de mercancías que se realiza a través de México y Canadá proveniente, principalmente de China y que usa el tratado comercial. “Sobre el transbordo, nos preocupa Canadá, nos preocupa México. China o Vietnam están enviando productos a Canadá y México, dándoles algún acabado para convertirlos en productos adicionales y enviándolos a EU aprovechándose del T-MEC, ése no es un buen resultado para nosotros”, indicó.

SINERGIA INEXORABLE. A pesar de que a la administración de Donald Trump le agrade más un posible acuerdo bilateral con México, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) sostuvo que se debe mantener una visión trilateral, aunque podría darse una negociación uno a uno, y posteriormente incluir a Canadá.

“Ellos tienen más interés en las relaciones bilaterales que en el acuerdo trilateral; sin embargo, la sinergia entre las tres naciones es inexorable, no vamos a poder separar o a lo mejor separando las negociaciones en un inicio, haciéndolas bilaterales como hace ocho años sucedió, pero finalmente encontrando los acuerdos de sinergias, porque a México sí nos interesa seguir un acuerdo trilateral”, indicó Juan Pablo Castañón, vicepresidente del consejo.