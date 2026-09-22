Energía y agua son cuellos de botella para sector fundición

Trabajadores de la industria en una imagen de archivo.

La industria de la fundición en México enfrenta varios retos como la falta de disponibilidad de electricidad o de agua que impide ampliar la capacidad del sector en el país y atraer nuevas inversiones de gran escala, incluso cuando México cuenta con capacidades productivas para recibir nuevos proyectos.

En conferencia de prensa, Bruno Jaramillo, director ejecutivo de la Sociedad Mexicana de Fundidores, refirió que la disponibilidad energética, tanto eléctrica como de gas natural determinará, hacia adelante, la posibilidad de atraer nuevas plantas y ampliar las ya existentes.

El Dato: La industria de fundición genera 178 mil empleos directos e indirectos y 66% de su producción se exporta.

“En México hace poquito nos preguntaban, ‘Oye, ¿y qué tal si en algún momento se deciden instalar empresas grandes?’ Tenemos capacidades, ¿sí? Pero nuestros cuellos de botella son estos. Principalmente la parte de electricidad”, dijo el directivo.

Detalló que en parques industriales se requiere mucha energía, sobre todo electricidad, debido a que estos están vinculados con los principales clústeres automotrices del país, mientras que en el tema con el gas natural también lo consideran como un cuello de botella, a causa de que los hornos en el país son de inducción, y se requiere más agua.

“Hace algunos años Nuevo León tuvo algunos temas del agua, este que supieron resolver muy bien y que afortunadamente actualmente hay una capacidad suficiente”, señaló durante la presentación del 24 Congreso y Exposición Industrial de Fundición.

Actualmente, alrededor de 66 por ciento de la producción nacional de piezas fundidas se destina al exterior, principalmente a Estados Unidos, mientras que el resto se dirige al mercado interno y a destinos como Japón y Europa.

El sector genera alrededor de 178 mil empleos directos e indirectos y está integrado principalmente por micro, pequeñas y medianas empresas, que representan cerca de 92 por ciento de las compañías establecidas en México.

La industria automotriz es uno de sus principales mercados, pues concentra una parte importante de la demanda de piezas fundidas utilizadas en motores, sistemas de dirección, suspensión, frenos y otros componentes.

Además, el avance de los vehículos eléctricos e híbridos está obligando al sector a acelerar su modernización y elevar sus capacidades tecnológicas, particularmente en procesos de fundición de aluminio y fabricación de componentes de mayor tamaño.

Las empresas de menor tamaño se encuentran todavía en las primeras etapas de digitalización, principalmente mediante sistemas de monitoreo de procesos, mientras que las medianas avanzan hacia manufactura de precisión, robótica y analítica.

En contraste, los grandes corporativos ya desarrollan proyectos de integración avanzada, por lo que la disponibilidad de infraestructura y talento especializado será determinante para que México pueda capturar nuevas inversiones en los próximos años.